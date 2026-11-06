Oltenii au primit vizita albanezilor în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în runda cu numărul 3 din faza ligii UEFA Europa Conference League. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Filipe Coelho s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Pariul lui Ciprian Marica: ”Ei sunt cei care ies în evidență! Pot face obiectul unor transferuri”

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Ciprian Marica a fost întrebat despre posibilele plecări de la Universitatea Craiova după rezultatele bune din Europa din actuala stagiune.

Fostul internațional român a remarcat fundașii centrali ai oltenilor - Romanchuk, Stevanovic și Screciu - despre care a spus că pot face obiectul unor transferuri în urma bunelor evoluții bifate în ultimul timp.

În faza ligii din Conference League, Craiova a încasat două goluri, unul de la Inter Escaldes (3-1) și celălalt de la Getafe (1-1). În Superliga, oltenii au primit zece goluri, dar au înscris 34 și au cel mai bun golaveraj (+24)

”(n.r. Cine e viitorul produs de export pentru Craiova?) Bun, în primul rând, trebuie să ne gândim că dacă vorbim de vest, trebuie să vinzi jucători tineri! Vorbeam în emisiunile anterioare că noi nu mai putem să vindem produsul final către echipele de top și atunci noi avem nevoie de un pas intermediar. Jucătorii noștri pleacă pe sume destul de mici pentru fotbalul din vest și atunci sunt ca niște pariuri pentru ei!

Atunci, dacă vorbim de vest, mă întorc la transferuri, vorbim de jucătorii tineri care au un potențial să facă acest pas intermediar. Dacă vorbim de Turcia, de Golf, de China, atunci poți să te aștepți ca jucători consacrați, deja ajunși la o vârstă, să mai poată face subiectul unui transfer.

Eu zic și la nivelul fundașilor centrali, sigur, toată lumea vorbește despre atacanți, că ei ies în evidență. Dar, eu mă gândesc că și fundașii centrali, chiar și Mora, pot face obiectul unor transferuri. Au un joc solid și ce mi se pare iarăși bun e că nu se complică.

Pe apărare, fotbalul ar trebui să fie cât se poate de simplu. Tu ești distrugător acolo, dacă îți câștigi duelul cu adversarul tău direct - e principalul obiectiv - deja misiunea ta ți-ai îndeplinit-o. După, nu mai e treaba ta! Dă-o la primul, lasă să construiască jocul... Știu că sună... Dar să fim serioși. La nivelul nostru e important să-ți câștigi duelul și dacă o dai la primul și mai ai cum avea Chiricheș când ieșea cu mingea la picior, e bombă!”, a spus Ciprian Marica.

În Europa, urmează un test important pentru olteni, care se vor deplasa pe ”Amex Stadium” pe 26 noiembrie (joi) pentru confruntarea cu Brighton, care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.