Fotbalistul făcut praf de Gigi Becali după „U” Cluj - FCSB 1-0: „La revedere!”

Fotbalistul făcut praf de Gigi Becali după „U” Cluj - FCSB 1-0: „La revedere!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Universitatea Cluj a învins-o luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, pe FCSB, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă.

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Din articol

Gigi Becali a avut, la finalul partidei, un discurs dur la adresa lui Aymen Boutoutaou, unul dintre fotbaliștii pe care i-a criticat de-a lungul sezonului. 

Gigi Becali, fără menajamente față de Aymen Boutoutaou

Patronul roș-albaștrilor a spus despre Boutoutaou că nu a făcut nimic în meci și l-a anunțat că mai are la dispoziție șase meciuri ca să demonstreze că merită să joace la FCSB.  

„Și azi... azi ce a făcut? N-ai văzut? (n.r. – Boutoutaou) Se învârte în loc, pierde mingea, cade. Ce să faci cu el? N-ai! Nu e ceea ce eu vreau. A făcut faza aia la început, am zis că dăm lovitura cu ăsta... când colo, nimic! Tot meciul nimic n-a făcut! 

(n.r. – Mai aveți răbdare cu el?) Ce să mai am răbdare? Mai am răbdare șase meciuri! Stau după Boutoutaou? Aduc jucători! N-ai! Dacă nu demonstrează... A făcut un meci și gata. 

O să mai joace că așa mai driblează cu echipele astea mai mici... Să vedem. Dar nu îmi pun baza în el. La revedere! Aduc jucători valoroși cu care să câștig meciul fără probleme”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Prima Sport. 

Imagini din „U” Cluj - FCSB

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Caseta meciului

  • „U” Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Bic – Macalou, Pedro Pinho, M. Ştefănescu (O. Mendy 56'), Stanojev (Adams Friday 72') – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Korenica (Joao Paulo 46'), Boutoutaou (Drăguş 67'), Cisotti (Stoian 32') – Miculescu (Politic 81'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
  • Cartonaşe galbene: Cristiano Bergodi 28', Mikanovic 46', O. Mendy 90+1' / Muhar 29', Radunovic 59', Pădurariu 71', V. Creţu 76', Drăguş 87'
  • Arbitri: Iulian Călin - Marius Badea, Ioan Corb
  • Arbitri VAR: Viorel Flueran - Sebastian Gheorghe
  • A marcat: Lukic 76'

Clujenii au 25 de puncte, fiind pe locul 4. FCSB ocupă poziția a şaptea, cu 21 de puncte.

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