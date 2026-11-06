1 martie 2026, UTA - FCSB 2-4: a fost ultima partidă pierdută de arădeni în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă șapte succese și patru rezultate de egalitate.

Prahovenii au doar o înfrângere în precedentele opt runde (11 octombrie 2026, Farul - Petrolul 3-1), în rest au patru victorii și trei remize.

12 dintre cele 16 goluri marcate de elevii lui Adrian Mihalcea au fost înscrise în repriza secundă, dintre care șapte după minutul 75.

UTA – Petrolul, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:30!

Tripleta Leo Teixeira - Alejandro Bran - Rodrigo Martins a contribuit cu gol sau pasă decisivă la 14 dintre cele 19 reușite ale ploieștenilor din sezonul curent.

UTA Arad este formația cu cele mai puține goluri încasate din faze fixe, doar două (ambele din penalty).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 60 de ori, de 27 de ori s-au impus arădenii, de 21 de ori au câștigat prahovenii, iar alte 12 partide s-au terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 17 august 1952, Flacăra Ploieşti - Flamura Roşie 2-4.

Întâiul succes din contul prahovenilor a consemnat cea mai severă înfrângere suferită de arădeni în campionat, dar şi cea mai clară victorie izbutită pe prima scenă de către ploieşteni: 7 octombrie 1956, Flacăra Ploieşti - Flamura roşie 9-0. Pe băncile celor două echipe s-au aflat Ilie Oană, respectiv Ion Reinhardt.

,,Lupii galbeni” nu au mai câștigat un duel pe prima scenă din 17 martie 2023, Petrolul - UTA 1-0.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 3 mai 2026, Petrolul - UTA 1-1, goluri marcate de Gheorghe Grozav, respectiv Alexandru Benga.

Info: LPF