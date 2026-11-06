Mai multe voci din sport au cerut sancțiuni dure din partea LPF și FRF, însă Petre Grigoraș a avut o poziție diferită în direct la VOYO SPORT LIVE.

Invitat prin telefon în emisiune, tehnicianul a spus că nu ar trebui impuse măsuri atât de aspre pentru scandările din tribune și a susținut că jucătorii trebuie să se concentreze pe prestația lor din teren.

„Aș vrea să fiu cât se poate de scurt. La fotbal nu suntem în altar, nu suntem în biserică, așa că eu nu aș fi atât de aspru vizavi de anumite scandări. Publicul vine la stadion să se exprime așa cum își dorește. Noi, cei din teren, suntem angajați să respectăm meseria pe care o avem, să ne gândim la ceea ce avem de făcut noi, indiferent de ce se strigă din tribună. Să spunem că nu este ca la șah, ca să nu se mai repete această deviză cu șahul. Cred că nu suntem în altar”, a declarat Petre Grigoraș la VOYO SPORT LIVE.

﻿ Amenzi împărțite după FCSB - Rapid 4-1

FCSB - Rapid s-a încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 4-1, în etapa 13 din Superliga României.

Meciul a avut o încărcătură aparte având în vedere că este un derby, dar și din cauza scandărilor suporterilor, care au dat naștere unui scandal de rasism intens discutat în ultimele zile.

În cursul zilei de miercuri, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat Deciziile Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, iar pe această listă s-au regăsit și amenzile primite de cele două cluburi.

Gigi Becali este nevoit să plătească o amendă de 15.000 de lei, în timp ce Dan Șucu va trebui să achite 16.875 de lei.

”FC FCSB vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 45.3 din RD, clubul FC FCSB va executa o penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, se sancționează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul FC Rapid 1923 va executa sancțiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 16.875 lei”, se arată în comunicatul LPF.