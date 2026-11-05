Jesus de Miguel, atacantul celor de la Tenerife, a suferit un stop cardiac după o ciocnire cu portarul de la FC Andorra, Jesus Owono.

Într-un duel pentru minge, la ultima fază a meciului, Owono a ridicat piciorul și l-a lovit în zona pieptului pe Jesus de Miguel. În urma impactului, fotbalistul de la Tenerife a suferit un stop cardiac. Medicii prezenți la stadion au reușit să îl resusciteze, însă s-a stins din viață câteva ore mai târziu.

În raportul autopsiei se specifică faptul că Jesus de Miguel a murit ca urmare a unui ”traumatism toracic accidental”. Medicii care s-au ocupat de autopsia fotbalistului au trimis rapoartele către procurori, în timp ce rezultatele altor teste sunt așteptate.

Jesus Owono: ”Sunt cele mai dificile zile din viața mea!”

Într-un comunicat publicat pe pagina oficială a FC Andorra, portarul Jesus Owono a rupt tăcerea după ce i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel.

”Acestea sunt cele mai dificile zile din viața mea. Îmi este greu să îmi găsesc cuvintele și îmi este foarte greu să înțeleg tot ce s-a întâmplat.

Simt o durere imensă pentru pierderea lui Jesús. Mă gândesc la el, la familia sa și la toți cei care l-au iubit.

Știu că vor exista multe întrebări la care va trebui să răspund și voi înfrunta tot ce va urma cu tot respectul. Dar, în acest moment, sincer, nu mă pot gândi la altceva decât la Jesús și la durerea prin care trecem.

Odihnește-te în pace, Jesús”, a transmis Jesus Owono într-un comunicat oficial publicat de FC Andorra.