La partida cu FK Csikszereda (2-0), Andrei Șucu a fost titularizat în premieră la Rapid, însă mijlocașul a avut o prestație modestă și a fost înlocuit la pauză. După meci, Pancu a susținut că a existat "o mare stare de nemulțumire" din partea fiului patronului referitoare la minutele primite, dar și că pe fotbalistul de 17 ani "n-are cum să-l ducă mintea la anii ăștia".

Daniel Pancu: "Subiectul Andrei Șucu n-a existat nicio secundă! Nevasta mea ar fi reacționat la fel ca doamna Șucu"

Declarațiile lui Pancu au deranjat-o pe Diana Șucu, mama fotbalistului, care i-a dat o replică prin intermediul unei postări pe rețelele sociale (DETALII AICI). La rândul său, antrenorul a răspuns cu un citat: "Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic".

Vineri, la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, Pancu a vorbit în premieră despre acest subiect. A susținut ferm că nu a existat nicio neînțelegere cu familia Șucu și a dezvăluit că în ultimele zile a stat de vorbă atât cu Andrei, cât și cu patronul Dan Șucu.

Pancu își reproșează că nu a dat dovadă de mai multă înțelegere când a făcut declarațiile respective la adresa lui Andrei Șucu și spune că reacția mamei fotbalistului a fost una normală.

"Nu știu despre ce discuții vorbiți după meciul cu Csikszereda. Nici nu am urmărit. E un subiect care nu a existat și nu va exista niciodată. Subiectul ăsta nu există pentru mine! Cu Andrei am fost aseară la masă, iar patronul m-a invitat la Genoa cu AC Milan, duminică. Subiectul n-a existat nicio secundă!

(n.r - Întrebat dacă mesajul postat pe Instagram a fost o replică pentru Diana Șucu) Nici vorbă! Mesajul meu referitor la critică a fost clar pentru jucător, care e în continuare un copil. Singura mea greșeală e că nu l-am considerat un copil. Am discutat și aseară cu el. Încă nu realizez că nu a împlinit 18 ani, iar eu tratez pe toți egal, indiferent de vârstă și experiență. Poate aici aș fi putut fi mai sensibil.

Referitor la doamna Șucu, chiar nu am nicio problemă. Zero probleme! Probabil și nevasta mea ar fi reacționat la fel, deci nu există niciun fel de problemă pe subiectul ăsta. Pentru mine nu a existat, vă rog să mă credeți!

Ar fi trebuit să îl înțeleg mai bine pe el, atât. El a înțeles acum multe. Are toată viața înainte. Sfatul meu pentru el e să nu se grăbească pentru că graba i-ar putea face mult mai mult rău. Timpul le rezolvă. E încă foarte tânăr, cel mai tânăr marcator din istoria Rapidului. Dacă apăsăm accelarația, s-ar putea să regretă. Da, mâine va fi în lot", a spus Daniel Pancu.