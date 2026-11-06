De la ora 14:00, Dinamo 2 și FCSB 2 se întâlnesc în prima etapă din returul Ligii 3.

În tur, FCSB 2 - Dinamo 2 0-1, gol Darius Gavrilă

Partida contează pentru Seria 5, runda cu numărul 12. În tur, Dinamo, antrenată de Adrian Ropotan, a câștigat la FCSB, scor 1-0, gol marcat de Darius Gavrilă.

”Vineri începe returul Ligii a 3-a, iar echipa noastră secundă primește vizita celor de la FCSB 2.

Meciul se va desfășura pe Stadionul Samurcași din comuna Crevedia, începând cu ora 14:00.

Trupa condusă de Adrian Ropotan ocupă în acest moment locul 8 în Seria 5, iar un succes în acest meci ne-ar trimite în jumătatea superioară a clasamentului.

Le urăm mult succes tinerilor dinamoviști și ne așteptăm la o nouă victorie în fața rivalilor în acest sezon”, a punctat pagina oficială Dinamo București.

Clasamentul din grupa lui Dinamo 2 și FCSB 2 din Liga 3