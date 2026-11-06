Printre subiectele abordate de Reghecampf s-a numărat și situația lui Denis Drăguș. Atacantul adus în septembrie la echipă a fost introdus până acum în trei partide și a strâns sub 100 de minute pe teren, fiind afectat de o accidentare.

Laurențiu Reghecampf, înainte de FCSB - Corvinul: "Drăguș n-a fost adus să fie pe bancă. Sper să marcheze mâine"

Fără gol marcat până acum, Drăguș a prins aproximativ 25 de minute în eșecul cu U Cluj (0-1), din runda precedentă. La partida cu Corvinul, decarul de la FCSB ar putea fi titular, a lăsat de înțeles Laurențiu Reghecampf, care a anunțat că atacantul va purta și banderola de căpitan.

"Denis este OK din punct de vedere al sănătății. A jucat și la Cluj, nu a avut niciun fel de problemă. El vine după o perioadă lungă. Nu pot să vă spun dacă va putea juca 90 de minute. Pentru mine este important ca Denis să iasă sănătos de pe teren. În rest, vom vedea la ora partidei.

Golul este important pentru orice jucător, mai ales pemntru Denis, care vine după o perioadă foarte dificilă. Sper să o facă mâine seară.

(n.r - Întrebat dacă Drăguș va fi titular) Sincer, nu am soluții și n-are rost să vă spun. Normal, va fi unul dintre jucătorii pe care îi veți vedea pe teren. A muncit destul de mult, merită acest lucru. N-a fost adus să fie pe bancă. A fost adus să fie unul dintre liderii echipei și este și căpitanul echipei împreună cu Muhar. În momentul în care este sănătos, cu siguranță îl veți vedea pe teren", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

Despre capitolul absențelor, Reghecampf a spus: "Cisotti și Garita sunt accidentați. Mai sunt cei doi jucători suspendați, Crețu și Pădurariu. Va trebui să găsim soluții până mâine seară. Cei care intră în teren trebuie să joace bine. Nu sunt îngrijorat. Ba mai mult, sunt sigur că echipa va face un joc bun, iar împreună vom încerca să câștigăm meciul de mâine seară".