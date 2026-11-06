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Plimbare în parc pentru Arsenal?

După două eșecuri consecutive ale lui Manchester City, coroborate cu două victorii ale echipei lui Mikel Arteta, campioana Arsenal a devenit lider în Premier League și are trei puncte peste Manchester City. Iar meciul cu Hull, o nou-promovată, poate să fie punctul perfect de plecare pentru ca Arsenal să ajungă la cinci victorii consecutive. „Tunarii” au din nou cea mai bună apărare din campionat, cu doar cinci goluri primite, dintre care doar două pe teren propriu. După un start bun de sezon, Hull a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, dar e pe 11, cu 11 puncte.

Arsenal are cel puțin două goluri marcate în fiecare din ultimele opt meciuri cu Hull, însă în cinci din ultimele șase meciuri ale lui Hull, ambele echipe au marcat. În trei din ultimele cinci meciuri cu Hull, Arsenal a marcat de cel puțin trei ori, iar trei din ultimele patru meciuri directe s-au încheiat cu peste 3.5 goluri. Descarcă Superscore, aplicația oficială a fotbalului românesc care-ți oferă statistici de top!

Rănită în Europa, City vrea revanșa

Principala problemă a lui City în acest sezon e defensiva. Echipa lui Enzo Maresca a marcat 20 de goluri, fiind al doilea cel mai bun atac după primele nouă etape, dar a primit 10 goluri, dublul numărului primit de Arsenal. Și asta s-a văzut și în ultimele partide, când City a cedat cu Aston Villa (1-2) și cu Brighton (0-1), coborând pe poziția a doua. Nici la mijlocul săptămânii City nu a dus-o mai bine, reușind o victorie în CL cu RB Leipzig, 3-2. Dar City merge în deplasare la Nottingham Forest, care nu e nici ea într-o poziție prea bună, cu o singură victorie în nouă etape, ocupând locul 19, cu cel mai slab atac din campionat, șase goluri marcate.

Ultimele două meciuri directe au avut peste 2.5 goluri, iar City a câștigat trei din ultimele patru deplasări de la Forest. Haaland are goluri în șapte din ultimele opt meciuri, și are nouă goluri în actuala stagiune, trei mai multe decât întreaga echipă a lui Forest.

Continuă momentul bun al lui De Zerbi?

Tottenham e una dintre cele mai în formă echipe din Premier League la ora actuală, având trei victorii consecutive și patru meciuri la rând fără eșec. În ultimele trei meciuri, Spurs a marcat șapte goluri și a urcat pe locul 9, depășind-o pe Leeds, care nu a mai câștigat de cinci partide. Cinci din cele nouă meciuri din acest sezon pentru formația din Yorkshire s-au terminat cu rezultate de egalitate, iar Leeds nu a câștigat deloc în ultimele șase meciuri cu Spurs, ultima victorie fiind pe teren propriu, în mai 2021.

Șase din ultimele șapte meciuri directe au fost GG, iar nouă din ultimele 10 meciuri directe au avut peste 2.5 goluri. Tottenham a marcat cel puțin două goluri în fiecare din ultimele trei meciuri, și în cinci din ultimele șase meciuri directe cu Leeds.