Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”

Filipe Coelho s-a declarat extrem de mulțumit de prestația elevilor săi, chiar dacă a recunoscut că startul de meci a fost dificil având în vedere că albanezii au abordat un sistem diferit față de cel la care se așteptau oltenii.

Antrenorul Universității Craiova spune că nu se gândește încă la partida cu Brighton, iar prioritatea sa reprezintă meciul cu CFR Cluj.

”În primele minute a trebuit să ne adaptăm, au jucat alt sistem. Au avut mingea, chiar dacă nu și-au creat multe ocazii. Noi ne-am creat multe ocazii. Este o victorie clară și meritată. Era important să nu primim gol, avem dorința să marcăm și să nu primim goluri. Pentru mine ca antrenor e important acest lucru. La Craiova se întâmplă de multe ori să nu primim gol. Jucătorii înțeleg că trebuie să ne apărăm și să atacăm împreună. E o muncă de echipă. Cred că este despre echipă, nu vreau să scot pe cineva în evidență. Toți au făcut o treabă bună. Au înțeles ce trebuie să îmbunătățim și continuăm să ne îmbunătățim. Bancu este unul dintre căpitani, este un jucător important, are multe calități. Lucrăm foarte bine cu el, este un profesionist. Sunt fericit cu el, sunt fericit cu toți. Nu îmi place să vorbesc doar despre un jucător, pentru că suntem o echipă.

În 65 de ore vom fi din nou pe teren, asta e dificil, dar jucătorii se vor recupera. Vom studia adversarul, vom lucra tactic, nu va fi aceeași intensitate la antrenamente. Jucătorii vor face tot ce pot, sunt foarte norocos, pentru că înțeleg foarte bine ce ne dorim. Nu înțeleg de ce unii jucători sunt criticați atât de mult, deși muncesc din greu. Trebuie să le vedem plusurile.

Pentru mine, ca antrenor, meciul cu CFR este cea mai mare provocare acum, trebuie să văd pe ce jucători mă pot baza. Va fi un meci intens. Pentru mine contează să îi recuperez pe jucători și să fim la un nivel bun. Mai este până la meciul cu Brighton”, a spus Coelho, la Prima Sport, după meci.