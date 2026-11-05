Schimb de jucători între Dinamo și FCSB?! Mihai Stoica: ”A demonstrat că e valoros!”

Danny Armstrong este unul dintre cei mai în formă jucători ai ”Câinilor Roșii”, iar Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare a recunoscut că l-ar ceda pe fotbalistul scoțian dacă ar primi o ofertă importantă .

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Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a fost întrebat în acest context dacă ar fi dispus să îl ofere la schimb pe David Miculescu pentru Danny Armstrong.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis clar că nu ar renunța la David Miculescu pentru niciun alt fotbalist din campionatul României. Mihai Stoica susține că Miculescu este unul dintre cei mai buni jucători din Superliga, chiar dacă în momentul de față traversează o perioadă mai delicată cauzată de accidentarea prin care a trecut recent.

”Nu l-aș schimba pe Miculescu cu Armstrong. Când întâlnești campioana Greciei și dai gol și assist, e puțin mai important decât ce ai făcut tu prin campionat. Acum e în cea mai slabă perioadă din ultima vreme. Vine după o accidentare mai complicată. Durează, e un jucător de gabarit, ăștia mari revin mai greu, dar nu pot să fac comparație. Nu l-aș schimba pe Miculescu cu nimeni din campionatul nostru, pentru că este un jucător care a demonstrat că este valoros”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.