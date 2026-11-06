Ciprian Marica și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live

Cristi Pintea îi are invitați pe Ciprian Marica și Ion Alexandru, iar printre subiectele abordate vor fi meciurile din UEFA Europa League și etapa cu numărul 15 din SuperLiga. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.