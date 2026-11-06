După un start foarte bun în faza principală din Europa League, cu victorii împotriva celor de la Celta Vigo (1-0) și NK Celje (3-0), Omonia a înregistrat două eșecuri clare - cu Benfica (1-4) și NEC Nijmegen (1-3).

Ciprioții așteaptă mai mult de la Florin Tănase: "Știe fotbal, dar..."

Joi seară, în Olanda, Florin Tănase a fost titular și a jucat până în minutul 72, când scorul era 1-1. Ciprioții au condus la pauză după golul lui Diony, însă gazdele de la NEC Nijmegen au întors rezultatul în actul secund prin Linssen (dublă) și Bischoff.

După meciul de joi seară, publicația Protathlima i-a dedicat un material mijlocașului român. "Tănase știe fotbal, dar poate și trebuie să ofere mai mult în viitor", a fost concluzia ciprioților.

Publicația este de părere că românul încă nu s-a acomodat cu ritmul Omoniei. Totuși, transmite că în club există încredere în calitățile lui și că revenirea la nivelul obișnuit ar îmbunătăți și jocul echipei

"Mijlocașul român știe mult fotbal, însă până acum nu a reușit să-și găsească ritmul la Omonia.

La club există multă încredere în el și este cert că, dacă va ajunge la nivelul său obișnuit, va ridica și nivelul echipei", au mai scris ciprioții.

Fostul căpitan de la FCSB a ajuns la 12 meciuri în tricoul Omoniei, iar până acum a înscris un singur gol. Tănase a fost titular în ultimele două meciuri din Europa League, iar în campionat și-a făcut apariția doar de două ori în primul 11 al antrenorului norvegian Henning Berg.