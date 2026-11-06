Cele două grupări și-au dat întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Europa Conference League în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Filipe Coelho s-a impus cu 2-0 și a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitelor semnate în prima repriză de Alexandru Cicâldău (min. 24) și Nicușor Bancu (min. 32).

Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”

Basarab Panduru, fost internațional român, nu i-a menajat deloc pe albanezii de la Egnatia, pe care i-a făcut slabi și grași. Panduru a sugerat că singurul bun a fost portarul Mario Dajsinani care s-a remarcat cu câteva parade ireproșabile.

”Mulți slabi, nu toți, că unii erau și grași. Alergau exact cum au coborât din avion! Așa au fost azi, exact cum au coborât! Credeam că e trucaj, dar nu, așa ați alergat și pe teren! Se apropia pe stilul ăla! Ondulatul ăla era la fel, l-am văzut și în timpul meciului. Portarul, nu, portarul a fost bun. În rest, toți erau duși!

În primele 10 minute au pasat, nu erau chiar de pe altă planetă, dar după 10 minute ai început să faci pressing. Cred că i-ai studiat totuși, nu era nevoie de alea 10 minute ca să îi vezi. Din minutul 10-15 a început să fie ăla jocul. Cum ai stat aproape de ei, cum ai început să recuperezi.

Era seară de 3-4-5 la zero, să stai liniștit. Că dacă te duci tu la Brighton, ăia nu stau să îți dea 2-0 și după să vadă. Ăia nu se mai opresc, dau 9, cum a făcut Como”, a spus Panduru la Prima Sport.

Pentru această victorie din Bănie, Universitatea Craiova a fost recompensată de UEFA cu 400.000 de euro. După 1-1 cu Getafe, rezultat care i-a adus lui Rotaru & Co. 133.000 de euro, oltenii au obținut alți 400.000 de euro după rezultatul pozitiv cu Inter Club d'Escaldes (3-1).

Dincolo de premiile pentru victorie și remiză, acordate în grupă, în Conference League sunt puse în joc următoarele sume, în acest sezon: