Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență

Gigi Becali îl vrea înapoi în Superliga! Ținta din iarnă a lui FCSB a ieșit din nou în evidență Superliga
SPORT.RO
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Jucătorul pe care vrea să îl aducă FCSB a ieșit din nou în evidență.

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Gigi BecaliFCSBSuperligalindon emerllahuTransferLaurentiu ReghecampfUcraina
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Cu toate că Laurențiu Reghecampf a spus în mai multe rânduri că este mulțumit cu lotul pe care îl are la FCSB, Gigi Becali a rămas pe ideea că în iarnă se vor face transferuri.

Patronul formației bucureștene vrea să întărească anumite poziții unde crede că echipa lui suferă în acest moment.

Ținta lui FCSB, lider în Ucraina după ultima victorie din campionat: ce a făcut Lindon Emerllahu

Lindon Emerllahu este unul dintre jucătorii pe care FCSB vrea să îi aducă în această iarnă, dar fostul jucător de la CFR Cluj nu va fi ușor de convins.

Polissya Zhytomyr este echipa la care evoluează mijlocașul central de 23 de ani.

în ultima etapă din Ucraina, Polissya s-a impus cu 2-0 în fața Veres-Rivne, în urma reușitelor lui Eduard Sarapiy (47') și Mykola Gayduchyk (90+3').

La ultimul gol, Lindon Emerllahu a oferit o pasă decisivă și a ajuns la trei assist-uri în 16 meciuri jucate pentru formația ucraineană în acest sezon.

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Polissya Zhytomyr este pe primul loc în campionat cu 28 de puncte adunate în 11 partide, la egalitate de puncte cu Șahtior.

2 milioane de euro este cota lui Lindon Emerllahu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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