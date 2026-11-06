Tehnicianul în vârstă de 55 de ani și-a exprimat regretul pentru că a refuzat să o antreneze pe Yunnan Yukun, formație ajunsă în finala Cupei Chinei, la care sunt legitimați Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II.

Marele regret al lui Marius Șumudică

Șumudică a susținut că a refuzat un contract care i-ar fi oferit un salariu de peste un milion de euro anual. Negocierile dintre el și ocupanta locului șase din campionatul Chinei au durat două luni.

„E cea mai mare greșeală pe care am făcut-o în toată cariera mea. Am fost un idiot! S-au rugat de mine două luni, am avut contractul pe masă, am avut tot, i-am refuzat, ei tot căutau să-mi mai pună ceva, să mai pună, timp de două luni totul.

Acum, când mă uit pe mail și văd contractele și au ajuns în finala Cupei… Eu nu știam că acolo, la început de sezon, vreo șapte echipe vor fi depunctate.

Aveam, repet, contractul pe masă și am refuzat. Treceam de un milion de euro pe an. Cea mai proastă decizie din întreaga mea carieră de antrenor!”, a declarat Marius Șumudică, la fanatik.ro.

Șumudică, despre Andrei Cordea: „S-a înțeles cu ei”

El a făcut dezvăluirile în contextul unei discuții referitoare la acordul dintre Yunnan Yukun și CFR Cluj pentru transferul lui Andrei Cordea în China.

„Am zis că existau discuții cu Cordea, dar nu știam detalii. E plecat deja. S-a înțeles cu ei, a semnat contractul, era fericit. Contractul îi aduce un avantaj material extraordinar. Mai sunt români acolo, joacă finala Cupei anul ăsta”, a adăugat antrenorul.

Șumudică a revenit la CFR Cluj în august 2026. De atunci, a stat pe bancă în 13 meciuri, iar bilanțul său este de cinci victorii, trei remize și cinci înfrângeri.