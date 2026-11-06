Black Friday 2026 în Superliga. Tricouri oficiale FCSB, Universitatea Craiova, U Cluj și Farul Constanța, la reducere de Vinerea Neagră

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Campania Black Friday 2026 de pe eMAG include, pe lângă reducerile la electronice, electrocasnice și alte categorii de produse, și oferte dedicate suporterilor fotbalului românesc. Patru cluburi din SuperLiga sunt reprezentate în secțiunea „Fotbal Fan Shop”, unde fanii pot găsi tricouri oficiale și alte produse dedicate echipelor favorite. Printre cluburile prezente în campanie se numără FCSB, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și Farul Constanța.

Tricouri FCSB, la reducere de Black Friday 2026 Suporterii FCSB pot profita de reducerile de Black Friday pentru a achiziționa tricouri ale echipei bucureștene. Produsele incluse în oferta de pe eMAG sunt comercializate de T-Shirt Factory, compania care administrează magazinul oficial online al FCSB, disponibil la shop.fcsb.ro. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al magazinului, Tshirt Factory SRL este societatea responsabilă de operarea platformei și de comercializarea produselor. Tricou Fotbal Adulti Nike FCSB 26/27 Portocaliu Oficial - 400 lei Tricou Fotbal Copii Nike FCSB 26/27 Albastru Oficial 14-16Y - 357,14 Lei

Tricouri Universitatea Craiova, la reducere de Black Friday 2026 Fanii Universității Craiova au, la rândul lor, posibilitatea de a cumpăra tricouri oficiale de meci ale formației din Bănie la prețuri reduse. Produsele sunt disponibile în cadrul campaniei Black Friday 2026 de pe eMAG, iar suporterii pot verifica modelele și mărimile incluse în ofertă. Tricou oficial de joc Sezon 2026-2027, Puma, Poliester, Albastru, S INTL - 487,87 Lei Tricou oficial de joc Sezon 2026-2027, Puma, Poliester, Alb, S INTL - 487,87 Lei

Tricouri Universitatea Cluj, la reducere de Black Friday 2026 Și suporterii Universității Cluj se pot bucura de ofertele pregătite pentru Black Friday 2026. Tricourile oficiale de meci ale echipei clujene sunt incluse în campania de reduceri, oferindu-le fanilor ocazia de a-și completa colecția de articole dedicate clubului. Tricou de joc U Cluj acasa 2026-2027, Adidas, Poliester, Alb/Negru, S INTL - 333,33 Lei Tricou de joc oficial Adidas, deplasare, sezonul 2026/2027, XL - 291,67 Lei

Tricouri Farul Constanța, la reducere de Black Friday 2026 Farul Constanța se numără, de asemenea, printre cluburile din SuperLiga prezente în campania de Black Friday. Suporterii echipei de la malul mării pot găsi tricouri dedicate clubului în oferta specială de pe eMAG. Tricou joc oficial Farul 2026/2027, Nike, Poliester, Albastru, L INTL - 232,01 Lei *Acest articol conține linkuri de afiliere

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover