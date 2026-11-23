Tehnicianul român este liber de contract de când s-a despărțit de Legia Varșovia la finalul anului trecut.

Edi Iordănescu a spus în mai multe rânduri că își dorește să preia o echipă cu un proiect solid și se pare că a găsit ceea ce își dorește la Watford, în Championship.

Edi Iordănescu, felicitat pentru alegerea făcută: „100% e o veste uriașă”

Răzvan Raț a comentat informațiile conform cărora Edi Iordănescu ar semna în următoarele zile contractul cu Watford.

Fostul căpitan al echipei naționale a spus la VOYO SPORT LIVE că venirea lui Edi Iordănescu la Watford este un mare pas înainte pentru cariera de antrenor a fostului tehnician al naționalei României.

„Wow! Dacă e adevărat, felicitări și Doamne ajută! Mi se pare un pas important, totuși. Noi am avut vreodată antrenor în Premier League sau Championship? Mulți ar putea să spună că nu e o performanță că vine în liga a doua. Dar liga a doua din Anglia e la ani-lumină față de noi! 100% e o veste uriașă, dacă e adevărat. E o performanță!”, a spus Răzvan Raț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Edi Iordănescu nu va avea o treabă deloc ușoară la Watford, pentru că „viespile” se află pe locul 21 din 24 în Championship și au 15 puncte după 16 meciuri.

Watford se află la patru „lungimi” de zona roșie a retrogradării în liga a treia din Anglia.