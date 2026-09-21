VIDEO EXCLUSIV Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?! Dezvăluirea momentului despre căpitanul naționalei: „Încă din perioada Genoa”

Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?! Dezvăluirea momentului despre căpitanul naționalei: „Încă din perioada Genoa” Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu ar putea reveni în SuperLiga.


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Nicolae StanciuU ClujSuperligavoyo sport live
Din articol

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?!

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre o posibilă revenire a lui Nicolae Stanciu în SuperLiga, Robert Niță nu s-a arătat surprins. Analistul VOYO SPORT LIVE susține că au existat discuții încă de când mijlocașul era legitimat la Genoa.

Robert Niță e totuși sceptic despre o revenire a căpitanului naționalei în SuperLiga. Motivul? Salariul important pe care Stanciu îl primește în China.

„(n.r. - Se pare că Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj) Nu e șocant! Discuția aceasta a fost și după ce a reziliat contractul cu Genoa. El reziliază, sunt discuții, a ratat penalty în ultimul minut în Italia. Raț vă poate spune povestea cu Stanciu. 

El a avut oferta din China, se aflase, iar U Cluj a intervenit atunci, a vrut să îl aducă. Dacă acum se aude că se va face, înseamnă că s-a păstrat legătura. Când iei un milion și ceva în China, te gândești să te mai chinui acolo. Trebuie să ai cel puțin rezultatele de anul trecut dacă vii la U Cluj, atunci cam e presiune”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

  • Nicolae stanciu
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Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
Stanciu conf
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Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 87 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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