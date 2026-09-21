Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Nicolae Stanciu, aproape de revenirea în SuperLiga?!

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre o posibilă revenire a lui Nicolae Stanciu în SuperLiga, Robert Niță nu s-a arătat surprins. Analistul VOYO SPORT LIVE susține că au existat discuții încă de când mijlocașul era legitimat la Genoa.

Robert Niță e totuși sceptic despre o revenire a căpitanului naționalei în SuperLiga. Motivul? Salariul important pe care Stanciu îl primește în China.

„(n.r. - Se pare că Stanciu s-ar fi înțeles cu U Cluj) Nu e șocant! Discuția aceasta a fost și după ce a reziliat contractul cu Genoa. El reziliază, sunt discuții, a ratat penalty în ultimul minut în Italia. Raț vă poate spune povestea cu Stanciu.

El a avut oferta din China, se aflase, iar U Cluj a intervenit atunci, a vrut să îl aducă. Dacă acum se aude că se va face, înseamnă că s-a păstrat legătura. Când iei un milion și ceva în China, te gândești să te mai chinui acolo. Trebuie să ai cel puțin rezultatele de anul trecut dacă vii la U Cluj, atunci cam e presiune”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.