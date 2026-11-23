Naționala României a încheiat grupa pe ultimul loc, cu doar trei puncte, și va fi nevoită să dispute o dublă manșă pentru a-și păstra statutul în Liga B. Turul este programat pe 27 martie 2027, la Tallinn, de la ora 19:00, iar returul va avea loc pe 30 martie, pe Arena Națională, de la 21:45.

Invitați la VOYO SPORT LIVE, în emisiunea moderată de Cristi Pintea, cei doi foști internaționali au vorbit despre adversarul României, dar au atras atenția că rezultatele recente nu permit un optimism exagerat.

„Noi avem două fețe” / „Dăm senzația că sigur trecem de Estonia?”

Raț: „Înainte de cele 4 meciuri ne-am dat cu părerea câte puncte facem, n-am luat niciunul! Ziceam 12, 10, 6... Unii, ca să nu zic, au zis 6,5. E mai puțin important. Cred că, de fiecare dată când vorbim despre partea asta, unii ar tinde să spună: «Domne, am căzut bine. Dacă nu batem nici pe Estonia, pe cine mai batem?». Uite că nu e așa simplu. S-a dovedit! 100% am avut echipe și mai puternice, dar poți să pui mâna pe inimă să spui că o să câștigăm sigur? Nu! Asta spun! Noi, cu tot respectul, dăm senzația la momentul ăsta că sigur trecem de Estonia? Mai departe avem șanse foarte bune, pe hârtie să zicem, mai multe decât ei. E irelevant.”

Marica: „Avem două fețe. Prima am arătat-o în primele patru jocuri, după am jucat bine cu Polonia și ne-am revenit și au revenit speranțele. Mereu spun: «Un meci bun, și gata!». Așa e, într-adevăr, oscilăm foarte tare.”

Raț: „Pe de altă parte, totuși un lucru pozitiv sunt suporterii echipei naționale. După cele patru meciuri pierdute, la următoarea acțiune a fost stadionul plin. Ce e important de notat e că suporterii echipei naționale cumva înțeleg că nu suntem neapărat ceea ce ne dorim noi. Și cu siguranță nu știu câți suporteri mulțumiți avem, dar și cu această nemulțumire și cu faptul că România nu este echipa pe care noi ca suporteri ne-o dorim, uite că lumea vine la meci, atmosfera n-a fost deloc rea. Noi după aceea în teren n-am jucat deloc rău. Fotbalul te pedepsește.”

Marica: „Mă uitam așa puțin peste o prezentare a Estoniei. Au cotă de piață de 20 de milioane de euro, cel mai scump jucător joacă la Portsmouth, cumva un lot destul de subțire!”

Raț: „Noi avem cotă de piață 106, 107 milioane. Până în 110!”

Marica: „143 de milioane avem. Bîrligea costă 5 milioane, Louis Munteanu costă 5 milioane, noi avem jucători de milioane. Dennis Man costă 12, Rațiu 22 de milioane și Drăgușin 14.”

Raț: „Practic, Rațiu e cât lotul lor!”

Marica: „Și Ionuț Radu, 9,7 milioane.”

Estonia îl va avea pe bancă împotriva României pe cel mai bun selecționer din istoria sa

Jurgen Henn este foarte respectat în fotbalul din regiunea baltică, fiind considerat unul dintre cel mai valoros manager din istoria fotbalului estonian, deși are doar 39 de ani, fiind considerat superior lui Igor Prins, Tarmo Ruutli, Marko Kristal și Martin Reim.

El a cucerit patru titluri consecutive de campion cu Flora Tallinn (2019-2020) și patru titluri de antrenor al anului în Estonia și a fost primul manager care a reușit calificarea în grupele unei competiții europene cu un club din această țară (Conference League / 2021-2022 / 5 puncte în Grupa B, din care au mai făcut parte Gent, Partizan Belgrad și Anorthosis Famagusta).

Acesta s-a alăturat "Sinisargid", în decembrie 2023, ca asistent al elvețianului Thomas Haberli, iar pe 15 mai 2024 a fost numit la cârma reprezentativei baltice, de către conducerea Eesti Jalgpalli Liit. În ultimii doi ani, Estonia a reușit victorii cu Azerbaidjan (3-1), Moldova (3-2), Cipru (4-2), Lituania (1-0) și Bulgaria și egaluri cu Islanda (1-1, 0-0). Echipa baltică a terminat pe locul al doilea în Grupa C4 din Nations League 2026-2027, cu 12 puncte în șase partide, după Islanda (14p), dar înaintea Bulgariei (4p) și Luxemburgului (3p).

A fost un mijlocaș mediocru, dar s-a descătușat ca manager

Jurgen Henn (39 de ani) a jucat ca mijlocaș pentru echipele Viljandi PT (2004), FC Elva (2005), Viljandi Tulevik (2006-2009, 2012), FC Flora Tallinn (2011) și HUJK Emmaste (2013-2014).

Ca manager a lucrat la cluburile FC Flora III (2012-2013), FC Flora II (2014-2015), FC Flora (2013-2018, asistent / 2018-2023, principal), Estonia U21 (2016, asistent) și Estonia (2023-2024, asistent / 2024-prezent, principal).

În palmares are Meistriliiga (2019, 2020, 2022, 2023), Estonian Cup (2019-2020), Estonian Supercup (2020, 2021), Estonian Manager of the Year (2019, 2020, 2021, 2022) și Meistriliiga Manager of the Month (x14).