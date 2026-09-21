VIDEO EXCLUSIV Aproape de revenirea în SuperLiga, Nicolae Stanciu ar putea fi întors din drum: „Acasă la Steaua”

Aproape de revenirea în SuperLiga, Nicolae Stanciu ar putea fi întors din drum: „Acasă la Steaua” Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu ar putea reveni în SuperLiga.

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Nicolae Stanciu, în tricoul FCSB

  • Steaua bucuresti concordia chiajna liga 1 orange 6082016 1
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Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Aproape de revenirea în SuperLiga, Nicolae Stanciu ar putea fi întors din drum

Nicolae Stanciu joacă în prezent la Dalian Yingbo, formație care evoluează în prima ligă din China. În ultima perioadă s-a discutat intens despre o revenire a mijlocașului în SuperLiga, la U Cluj.

Cum echipa națională se pregătește de debutul în UEFA Nations League, Nicolae Stanciu se află în România, fiind sub comanda lui Gică Hagi în cantonamentul de la Mogoșoaia.

Ultimul antrenament al echipei naționale a avut sute de spectatori în tribune, semn că „Generația de Suflet” încă este prezentă în mintea fanilor. Interesant este că, în momentul în care oferea autografe, Nicolae Stanciu a primit o recomandare din partea celor prezenți.

Reporterul PRO TV și Sport.ro a surprins cum fanii îi cereau revenirea lui Stanciu la Steaua (n.r. - FCSB), ci nu la Cluj. Mai exact, unul dintre cei care așteptau la autografe a spus: „Acasă la Steaua, nu la U Cluj”.

Nicolae Stanciu a fost legitimat la Steaua (n.r. - așa cum se numea FCSB la acel moment) între iulie 2013 - august 2016. La formația roș-albastră, mijlocașul a cucerit două titluri, două Cupe ale Ligii, o Supercupă și o Cupă a României.

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Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 87 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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