„Îi sparge gura!” Atac fără precedent după ultimul meci din SuperLiga: „Viciere de rezultat”

Petrolul - Csikszereda, ACUM pe Sport.ro. Fluier de start la Ploiești

Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc (VOYO SPORT 1)

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

Aproape de revenirea în SuperLiga, Nicolae Stanciu ar putea fi întors din drum

Nicolae Stanciu joacă în prezent la Dalian Yingbo, formație care evoluează în prima ligă din China. În ultima perioadă s-a discutat intens despre o revenire a mijlocașului în SuperLiga, la U Cluj.

Cum echipa națională se pregătește de debutul în UEFA Nations League, Nicolae Stanciu se află în România, fiind sub comanda lui Gică Hagi în cantonamentul de la Mogoșoaia.

Ultimul antrenament al echipei naționale a avut sute de spectatori în tribune, semn că „Generația de Suflet” încă este prezentă în mintea fanilor. Interesant este că, în momentul în care oferea autografe, Nicolae Stanciu a primit o recomandare din partea celor prezenți.

Reporterul PRO TV și Sport.ro a surprins cum fanii îi cereau revenirea lui Stanciu la Steaua (n.r. - FCSB), ci nu la Cluj. Mai exact, unul dintre cei care așteptau la autografe a spus: „Acasă la Steaua, nu la U Cluj”.

Nicolae Stanciu a fost legitimat la Steaua (n.r. - așa cum se numea FCSB la acel moment) între iulie 2013 - august 2016. La formația roș-albastră, mijlocașul a cucerit două titluri, două Cupe ale Ligii, o Supercupă și o Cupă a României.