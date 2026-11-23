Mijlocașul de 33 de ani a avut un sezon de vis în prima divizie din China, după ce a câștigat titlul cu Dalian Yingbo și a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.

Însă, lui Nicolae Stanciu îi va expira contractul în această iarnă, iar jucătorul român are fi tentat de o revenire în țară. Pe lângă variantele FCSB și ”U” Cluj, Stanciu a fost întrebat de cehi dacă și-ar dori să revină la Slavia Praga, formație pentru care a jucat între iulie 2019 și martie 2022.

Nicolae Stanciu, înapoi la Slavia Praga! Ce a vorbit românul cu presa din Cheia

Jucătorul de 33 de ani a oferi un interviu în presa din Cehia în care a fost întrebat dacă mai urmărește Slavia Praga.

Stanciu a dezvăluit că este la curent cu se întâmplă la formația din capitala Cehiei și a spus că s-a bucurat când Slavia s-a calificat în faza ligii din Champions League.

Mijlocașul a explicat că mai ține legătura cu anumiți jucători de acolo, dar și cu antrenorul secund.

„Am mulți prieteni la Slavia și încă țin legătura cu Houště (n.r. Zdeněk Houštecký, secundul de la Slavia Praga), și cu alți jucători. Mă bucur că sunt din nou în Liga Campionilor și îi urmăresc cu atenție”, a declarat el pentru SportyŽivě.cz.

Publicația care a vorbit cu Nicole Stanciu a explicat ulterior în articol faptul că mijlocașul român nu a dat senzația că și-ar dori să revină la Slavia Praga în această iarnă.

„Stanciu nu a susținut nimic de genul acesta, iar Slavia nu a comentat public cuvintele sale de acum. Sentința sa este mai mult o mărturisire și, în același timp, o definiție: dacă vreodată Cehia, atunci doar roșu-alb. Pentru club, care i-a luat rămas bun ca favorit al tribunelor acum mai puțin de cinci ani, este un semnal care nu se aude des”, scrie presa din Cehia.