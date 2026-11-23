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Din articol Alexander Zverev, criticat vehement de fosta antrenoare a Serenei Williams

Alexander Zverev a început Turneul Campionilor cu o glumă neinspirată și l-a încheiat primind critici pentru același lucru. Înainte de startul competiției din Torino, cel mai nou număr unu ATP l-a întrebat pe jurnalistul italian, Ubaldo Scanagatta, în vârstă de 77 de ani, dacă urmează să moară. Alexander Zverev, criticat vehement de fosta antrenoare a Serenei Williams Când a auzit replica colegului Zverev, Ben Shelton și-a acoperit fața cu mâna, transmițând non-verbal rușinea care l-a cuprins, pe moment. Contextul a constat în jurnalistul Scanagatta comunicându-i germanului Zverev că „a întâlnit toți cei 30 de tenismeni care au fost număr unu ATP, iar el e ultimul,” a punctat italianul, înainte de a fi întrerupt de Zverev pentru a face următoarea glumă: „De ce ultimul? Urmează să mori?”, a fost răspunsul celui de-al 30-lea număr unu mondial în tenisul masculin.

Alexander Zverev

Zverev a vorbit despre „vacanța de patru luni” avută de Alcaraz După finala Turneului Campionilor, încheiată 6-2, 7-6 (7), în favoarea spaniolului Carlos Alcaraz, Alexander Zverev a fost criticat de Rennae Stubbs - fostă antrenoare a două foste numere 1 WTA în proba individuală, Serena Williams și Karolina Pliskova -, care l-a taxat pentru o intervenție avută la adresa lui Carlos Alcaraz, în luna septembrie. Cu ocazia Cupei Laver, desfășurate în Londra, Zverev și-a permis o întrebare indiscretă la adresa lui Alcaraz, care a absentat timp de patru luni și jumătate, în 2026, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii drepte. „Nu a fost în vacanță, a fost accidentat. Muncea din greu pentru recuperare”. „Te simți epuizat?,” l-a întrebat Zverev pe Alcaraz, notează Express. „Tocmai ai avut o vacanță de patru luni, am jucat 98 de meciuri de când lipsești,” i-a transmis germanul Zverev ibericului Alcaraz. Amintindu-și de acest episod după finala Turneului Campionilor, fosta jucătoare de tenis, Rennae Stubbs l-a penalizat pe Alexander Zverev pentru această intervenție. „Nu voi uita niciodată asta! M-am gândit că nu era nevoie să îi spună asta lui Carlos. Nu a fost în vacanță, a fost accidentat. Muncea din greu pentru recuperare, în sala de forță și pe teren, probabil fără să își folosească prea mult încheietura, în timp ce era îngrijorat în legătură cu viitorul său. Probabil că Alcaraz nu a uitat nici el momentul,” s-a exprimat Rennae Stubbs, care vede în rezultatul finalei Turneului Campionilor o revanșă a spaniolului față de german.

Carlos Alcaraz

2027, o luptă între Alcaraz și Zverev, la prima vedere Carlos Alcaraz are șapte titluri de mare șlem în palmares, la 23 de ani. Alexander Zverev (29 de ani) le-a cucerit pe primele două, în 2026. În contextul accidentării lui Jannik Sinner, care va absenta din circuit cel puțin până la finalul iernii, este de așteptat ca Alcaraz și Zverev să fie principali favoriți la marile trofee care vor avea loc în prima parte a sezonului 2027.

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