După primele trei etape din faza principală a întrecerii, Universitatea Craiova are 7 puncte și ocupă locul 8. Oltenii au remizat contra lui Getafe (scor 1-1), iar ulterior au învins Inter Escaldes (scor 3-1) și Egnatia (scor2-0).

În plus, Universitatea Craiova a făcut un pas major către calificarea în fazele eliminatorii din Conference League, după ce a învins Egnatia, scor 2-0.

Este pentru al doilea an la rând când Universitatea Craiova s-a calificat în faza principală a Conference League, iar publicul a fost mereu aproape de gruparea pregătită de Filipe Coelho.

Universitatea Craiova a avut parte de meciuri aproape sold-out în faza principală a Conference League. Oltenii sunt singura echipă din România prezentă în cupele europene, iar pe lângă acest aspect trebuie precizat că formația din Bănie merge bine și în Superliga , astfel că emulația din jurul ei este accentuată.

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Echipa lui Filipe Coelho mai are de jucat trei meciuri, cu Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și FC Copenhaga (acasă), însă calificarea în fazele eliminatorii este aproape asigurată.

Universitatea Craiova va ajunge la 6 milioane de euro dacă merge în fazele eliminatorii ale Conference League

Doar din parcursul din cupele europene, din tururile preliminare ale Champions League, Europa League și din prezența în faza principală a Conference League, U Craiova a ajuns la aproape 5 milioane de euro acumulate!

Însă, veniturile totale care intră în conturile oltenilor sunt, per total, mai mari, de aproximativ 5.5 milioane de euro. Sport.ro a aflat că formația condusă de Mihai Rotaru are venituri consistente și din vânzarea pachetelor de bilete pentru meciurile din Conference League, dar și din vânzarea de materiale cu însemnele clubului (tricouri, fulare, eșarfe etc.) din zilele partidelor din Europa.

Cum U Craiova este în mare măsură și calificată, deja, în fazele eliminatorii ale întrecerii, este de așteptat ca suma să treacă serios de 6 milioane de euro.

Entuziasm general în Bănie, după sezonul trecut și întrecerea actuală

O adevărată lovitură financiară dată de olteni, meritat, care asigură o parte importantă din bugetul anual pus la dispoziție de finanțatori, sponsori și așa mai departe.

"La ora actuală, Craiova poate să joace de la egal la egal cu multe echipe din Europa. Ați văzut, eu am avut o predicție și am spus că Universitatea Craiova va depăși numărul de puncte din sezonul trecut.

Craiova e o echipă solidă. N-are cum să scape, în cel mai rău caz, primele 12 locuri din Conference League, dar m-aș bucura ca echipa să fie în primele 8.

O victorie meritată pe care o așteptam cu toții. Craiova își arată clasa atât în campionat, cât și în competițiile europene. Începutul a fost echilibrat, dar după 10-15 minute a dominat de o maniera categorică, iar scorul putea să fie mai mare.

Aș da nota 9+ Craiovei după acest meci. Nu pot să zic 10, dar 9+ cred că este o notă corectă. A știut să gestioneze toată partida, a reușit să se impună, a câștigat aproape toate duelurile fizice", a spus Emil Săndoi, după Universitatea Craiova – Egnatia, scor 2-0.