Lui ”Il Luce” i s-a făcut rău la unui dintre antrenamentele echipei naționale și a fost internat la Spitalul Universitar din Capitală. Pe 3 aprilie, când trebuia să fie externat, a suferit un infarct miocardic acut.

Ulterior, starea lui s-a agravat. A dezvoltat aritmii cardiace severe și a ajuns la Terapie Intensivă, fără să mai răspundă corespunzător la tratament. Pe 7 aprilie, după multiple AVC-uri și cheaguri de sânge depistate în vasele plămânilor, s-a stins din viață.

La șase luni de la moartea lui Mircea Lucescu, Răducioiu le-a dezvăluit italienilor: ”De ziua mea a făcut asta! Vis devenit realitate”

Florin Răducioiu, unul dintre jucătorii șlefuiți de Mircea Lucescu, a oferit un interviu în Gazzetta dello Sport în care a vorbit, printre altele, și despre marele antrenor român.

În 1985, Lucescu îl promova pe Răducioiu în lotul mare al lui Dinamo, la numai 15 ani, iar la 16, îi oferea deja debutul în primul eșalon al României

”(n.r. Dar Lucescu ce a însemnat pentru tine?) A fost ca un al doilea tată pentru mine. Alături de el m-am format ca om și ca fotbalist.

Odată, mi-a organizat o petrecere cu ocazia împlinirii vârstei de 16 ani, într-o vilă a unui magnat sirian, la care au participat toți jucătorii primei echipe a lui Dinamo București. Pentru mine a fost un vis devenit realitate”, a spus Răducioiu.