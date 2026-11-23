Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord pentru aducerea lui Petru Popescu (24 de ani), de la Petrocub Hîncești, în schimbul sumei de 250.000 de euro. Internaționalul moldovean va ajunge sub comanda lui Laurențiu Reghecampf în luna ianuarie.

Înainte să semneze cu FCSB, atacantul a fost propus și altor cluburi, chiar și în Liga 2, la Chindia Târgoviște, unde a fost refuzat (DETALII AICI).

Răzvan Raț: „A venit și la mine pe WhatsApp”

Răzvan Raț, membru în Consiliul de Administrație al celor de la Genoa, a dezvăluit la VOYO SPORT LIVE că a primit informații despre fotbalist în urmă cu aproximativ un an, însă nu a analizat în detaliu profilul acestuia.

„Petru Popescu mi-a fost trimis pe 19 decembrie 2025. Acum un an! A venit și la mine pe WhatsApp, doar așa, ca propunere. Nu era treaba mea, nu m-am uitat foarte mult, recunosc. Eu am legătură cu Genoa, într-adevăr, că Genoa e legată de Rapid, dar mai departe, acolo e Marius Bilașco, cu care țin o strânsă legătură, ne cunoaștem de la 15 ani”, a spus Răzvan Raț.

Până la sosirea la FCSB, atacantul mai are două partide de disputat pentru Petrocub, cu Politehnica UTM Chișinău, pe 29 noiembrie, și Zimbru Chișinău, pe 5 decembrie.

În acest sezon, Popescu a înscris 8 goluri și a oferit o pasă decisivă în 20 de meciuri. Evoluțiile sale de la națională au atras atenția, în special cele două goluri marcate în victoria Moldovei, 2-1 cu Kazahstan, în Liga Națiunilor.