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Victor Osimhen (27 de ani), campion al Italiei cu Napoli în sezonul 2022-2023, joacă la Galatasaray din septembrie 2024 şi a marcat până în prezent 69 de goluri în 85 de meciuri disputate pentru echipa turcă, dar a și oferit 19 pase decisive.

El şi-a exprimat anterior dorinţa de a juca la un moment dat în Premier League, considerat cel mai puternic campionat din fotbalul mondial. Însă, Osimhen se află definitiv la Galatasaray din iulie 2025 și mai are contract cu formația turcă până în iunie 2029.

Victor Osimhen, la Manchester United? Atacantul poate pleca de la Galatasaray

Atacantul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Wolfsburg, Charleroi, Lille, Napoli și Galatasaray. În Germania, Osimhen a venit de la Ultimate Strieks FC Deba (Nigeria), unde și-a făcut junioratul.

Mauricio Pochetino, noul antrenor de la Manchester United, a început strategia pentru conturarea unui lot solid, cu care să atace o clasare cât mai bună în această ediție de Premier League (campionat transmis LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1), iar în ediția 2027-2028 să încerce, poate, să câștige campionatul.

Primul antrenament al lui Mauricio Pochettino la Manchester United a fost filmat cu o dronă, fără ştirea clubului, şi difuzat online, iar acum în presă a apărut informația conform căreia antrenorul vrea să îl aducă pe atacantul african la echipa sa.

Victor Osimhen, deschis trecerii în Premier League, la Manchester United

Se pare că și Osimhen este deschis către această mutare, dar rămâne de văzut cât va cere gruparea turcă Galatasaray, ținând cont că aducerea acestuia, de la Napoli, în vara anului 2025, a costat 75 de milioane de euro.

În acest moment, Transfermarkt îl cotează la 65 de milioane de euro pe atacantul nigerian.

VIDEO EXCLUSIV Liverpool - United 4-0 / debutul lui Pochetino (VOYO SPORT 1)