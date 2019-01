La TSKA soldati, la FCSB infirmeria plina! Performanta cu care Neubert se mandreste in Bulgaria. Ce mesaj a postat pe Facebook 

Thomas Neubert a publicat un bilant al muncii sale la TSKA Sofia.

Neubert are cu ce se mandri in Bulgaria. Fostul preparator fizic de la FCSB a publicat pe Facebook cateva date care confirma impresia buna pe care a lasat-o in fotbalul romanesc.

In timp ce la FCSB infirmeria este mai tot timpul plina, la TSKA Sofia nu s-au accidentat decat trei jucatori in ultimele 7 luni.

Iar performantele echipei in repriza a doua sunt remarcabile. TSKA Sofia a primit doar doua goluri in repriza secunda in acest sezon.

Florin Gardos a povestit recent ca pregatirea fizica de la FCSB, din perioada lui Thomas Neubert, era ca de armata: "Nu se compara nici cu ce faceam in Anglia, la Southampton. Efortul de la antrenament se simtea in repriza a doua, eram mai proaspeti si mai puternici decat adversarii. Am simtit asta in meciul cu Ajax."

Iata mesajul postat de Neubert pe Facebook: