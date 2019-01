Real Madrid nu intra in topul lui Guardiola! "Acestea sunt cele mai bune echipe" Cum a motivat spaniolul alegerile sale!

Guardiola a numit cele mai bune trei echipe din lume.

Pep Guardiola se afla in carti pentru patru trofee in acest sezon. Premier League, FA Cup, Carabao Cup si Champions League sunt competitiile in care Manchester City poate triumfa sub comanda spaniolului.

Cu toate acestea, in topul celor mai bune echipe din lume din ultimul deceniu nu se regaseste si formatia engleza. Guardiola spune ca primele trei pozitii sunt ocupate de FC Barcelona, Bayern Munchen si Juventus. Din 2014, Real Madrid a castigat patru trofee in Champions League, ultimele fiind obtinute in ani consecutivi, performanta unica in istoria moderna a fotbalului: 2014, 2016, 2017, 2018.

"Am spus-o de multe ori: care sunt cele mai bune echipe din ultimul deceniu? Barcelona, Bayern Munchen si Juventus. Acestea sunt cele mai bune trei echipe din Europa", a spus Guardiola.

Pentru antrenorul de la Manchester City conteaza mai mult forma constanta pe care cele trei echipe o au, decat performanta realizata de Real in ultimii ani.

"De ce spun asta? Pentru ca in fiecare sezon ele isi castiga intrecerea interna, Cupa, sunt acolo in fiecare an. Pentru ca sunt cei mai buni. Am spus ca Barcelona, Bayern Munchen si Juventus sunt cele mai bune, pentru ca nu conteaza ce se intampla, ele o iau de la capat. Este foarte dificil sa faci acest lucru, sa ai constanta. De 10 ani ei au meciuri din trei in trei zile timp de 11 luni, asta respect si admir cel mai mult", a concluzionat Pep Guardiola.