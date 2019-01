Penalty-ul care i-a DISTRUS cariera! Acum 3 ani juca pentru Champions League, azi e intr-o situatie pe care nu si-o imagina. Unde a ajuns Paul Parvulescu

Meciul cu Ludogoret din preliminariile Champions League i-a schimbat total cariera. Penalty-urile meciului de la Sofia din 2014 continua sa fie unul dintre cosmarurile ros-albastrilor.

Paul Parvulescu a ratat de la 11 metri in fata 'portarului' Moti, la fel ca fundasul de pe cealalta banda, Cornel Rapa. Steaua nu s-a calificat iin grupele Champions League, marele obiectiv al sezonului 2014-2015. Becali a recunoscut ca momentul Ludogoret a fost cel mai negru din cei 16 ani ca patron.



Pentru Parvulescu, jocul cu Ludogoret a fost printre ultimele aparitii la Steaua. Fotbalistul a plecat imprumut la Viitorul, Voluntari si ASA Tg. Mures, inainte sa devina liber de contract. Fundasul a incercat o experienta in Austria, la St. Polten, apoi una in Polonia, la Wisla Plock, insa nu s-a adaptat. Nici revenirea la clubul unde a petrecut 6 ani, Gaz Metan, nu l-a ajutat. Parvulescu a plecat pentru cateva luni la Iasi, iar in aceasta iarna a fost pe lista de disponibilizari. Ramas fara solutii, jucatorul de 30 de ani a coborat in liga a doua. A semant pana in vara cu Academica Clinceni, din B.

"M-am intors acasa. Oamenii de aici fac parte din familia mea. Sper sa ne ajutam reciproc, cel putin pana la vara. Lupta pentru podium va fi frumoasa. Toata lumea din club isi doreste sa fim in primele trei la finalul sezonului. Ma gandesc chiar ca avem sanse la primele doua pozitii", a spus Parvulescu pentru site-ul oficial al Clinceniului.