Unde poate ajunge omul pe care Hagi l-a dat afara pentru ca a pariat! O echipa din Liga 1 il vrea pe Vodut! "Am incredere in calitatile lui"

Vodut isi poate gasi o noua echipa.

Gheorghe Hagi l-a dat afara pe Mihai Vodut de la Viitorul pentru ca a pariat pe jocurile propriei echipe, insa ar putea ajunge la o alta formatie din Liga 1.

Atacantul de 24 de ani poate fi transferat de Poli Iasi, in cazul in care Federatia nu il va suspenda. Flavius Stoican si-a exprimat interesul pentru fostul jucator de la Viitorul.

"Ce pot sa spun despre Mihai Vodut este ca am incredere in calitatile lui de fotbalist. Eu sper sa nu fie suspendat, nu neaparat pentru ca l-as vrea eu la Iasi, ci pentru viitorul lui in cariera. Daca va fi declarat nevinovat la Comisie, il astept la Iasi. Eu am incredere in fotbalistul Vodut. Cat priveste viata sa extrasportiva, el si-o coordoneaza asa cum crede el", a spus Flavius Stoican pentru Pro Sport.

Adrian Ambrosie, presedintele executiv de la Poli Iasi, a confirmat interesul pentru Mihai Vodut: "Asteptam decizia FRF in cazul sau, iar daca il vor declara nevinovat, vom discuta cu jucatorul".