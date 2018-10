"L-am sunat pe Olaroiu sa vad daca vine la FCSB!" Ce spune Radoi despre varianta bomba pe care ar pune-o la cale Becali

Mirel Radoi spune ca l-a sunat pe Cosmin Olaroiu sa il intrebe daca intentioneaza sa vina la FCSB, dupa ce in presa a aparut informatia ca Becali intentioneaza sa il readuca la echipa pe antrenorul cu care a facut cele mai mari performante.

"L-am sunat pe Olaroiu sa vad daca vine la FCSB. Eram curios, ca toata lumea, dupa ce am citit in presa."

"Mi-a spus ca nu intelege de unde a aparut varianta asta. Nu cred ca exista nicio posibilitate, si nu vad motivele pentru care el si-ar dori sa se intoarca", a spus Radoi la Ora exacta in sport.

"Daca eram in locul lui Radoi, imi dadeam demisia!"

Mirel Radoi spune ca in locul lui Dica si-ar fi dat demisia de la FCSB, dupa declaratiile cu care Gigi Becali a iesit in public la finalul meciului cu Craiova.

Patronul FCSB a recunoscut atunci ca el este cel care se ocupa de schimbari, in timpul meciurilor, si ca puterea lui Dica la echipa este limitata.

"Dica gestioneaza greu parteneriatul cu patronul. Greu. A avut atatia antrenori incat nu mai poate fi pacalit nici Gigi Becali. Daca as fi fost in locul lui Dica, as fi plecat. Probabil ca plecam direct de la stadion dupa meci. Nu mai stateam. Principalul motiv pentru care cred ca ramane este ca e munca lui la mijloc, simte asta, si incearca sa isi duca munca mai departe", a mai spus Radoi la Ora exacta in sport (PRO X).

"Gata, am tras linie: Dica ramane la FCSB, a trecut evaluarea! Sa ma mai intrebati de antrenor peste 13 etape" - Gigi Becali.