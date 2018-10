"Plecam direct de la stadion, dupa meci! Nu mai stateam!" Radoi, despre relatia lui Gigi Becali cu Dica: "E greu! Greu!"

Mirel Radoi, fost jucator si antrenor la FCSB, stie exact prin ce trece Nicolae Dica in aceste momente.

Radoi spune ca nu ar fi rezistat pe banca echipei si si-ar fi dat demisia de la FCSB dupa ultimele declaratii facute de Gigi Becali la adresa antrenorului.



"Dica gestioneaza greu parteneriatul cu patronul. Greu. A avut atatia antrenori incat nu mai poate fi pacalit nici Gigi Becali. Daca as fi fost in locul lui Dica, as fi plecat. Probabil ca plecam direct de la stadion dupa meci. Nu mai stateam. Principalul motiv pentru care cred ca ramane este ca e munca lui la mijloc", a declarat Mirel Radoi la ProX.



"Si daca pun un cal antrenor castig campionatul daca vrea Dumnezeu, ca imi da dupa inima mea. Daca pierd campionatul, e din cauza pacatelor mele. Pentru unii e de neinteles, dar asa e trairea mea", a fost ultima declaratie data de Gigi Becali la adresa lui Dica.