Ultima schimbare pe care o va dicta Becali de la loja: "Vasile Geambazi ii poate lua locul!" Radoi, despre omul misterios din umbra la FCSB

Vasile Geambazi este patronul din acte la FCSB, si omul care conduce Academia de la Berceni.

Mirel Radoi e convins ca in cativa ani, Vasile Geambazi ii va lua locul lui Gigi Becali la FCSB. Nu doar in acte, ci si in decizii.

Radoi spune despre Geambazi ca are calitati de manager si ca FCSB ar duce-o bine sub comanda lui.

"Il stiu de ani de zile, de cand eram la Steaua. E un tip destul de echilibrat. E putin mai linistit ca Gigi Becali."

"Si drept dovada, academia pe care a facut-o, baza pe care el a initiat-o. Se vad deja lucrurile bune la academie. Sunt peste 30 de jucatori cumparati, copii pentru care s-au platit sume importante de bani."

"El participa la toate meciurile de la juniori, merge prin toate orasele, e destul de implicat. Bravo lui, a inteles ca toti trebuie sa urmeze exemplul lui Gica Hagi."

"Cred ca ar fi omul potrivit, e mai echilibrat, cred ca e genul de patron care si-ar lasa antrenorul sa lucreze."

"Cred ca ii poate lua locul lui Gigi Becali in cativa ani."

"Cred ca Becali va incepe sa isi ia un concediu mai lung cu familia. A facut destui bani, trebuie sa ii si cheltuiasca. Are o familie frumoasa, e pacat sa stai sa iti consumi toate energiile la fotbal, mai ales la varsta asta", a spus Radoi la Ora exacta in sport (PRO X).