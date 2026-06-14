Fotbalistul a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei de la FCSB: ”Cea mai grea decizie din viața mea!” Când revine pe teren

Fotbalistul s-a accidentat la menisc în iarnă, când a fost prezent la Cupa Africii alături de reprezentativa Africii de Sud.

Revenit la FCSB, Ngezana l-e ascuns accidentarea roș-albaștrilor, de teamă că va avea nevoie de o intervenție chirurgicală care îl va scoate din joc pentru Cupa Mondială. De ce s-a temut nu a scăpat, pentru că din cauza accidentării, Ngezana a stat mai mult pe banca de rezerve, iar Hugo Broos nu l-a inclus în lotul pentru Mondial.

Fundașul sud-african a dezvăluit de ce i-a mințit pe cei din staff-ul lui FCSB în legătură cu situația sa și a mărturisit că va reveni pe teren peste două sau trei luni.

”Am luat decizia, una dintre cele mai grele decizii din viața mea, de a mă opera. Nu făcea parte din plan să mă operez acum. Voiam să fac operația după Cupa Mondială, pentru că nu voiam să ratez turneul. Planul era să nu lipsesc de la Cupa Mondială. Am făcut atât de multe sacrificii ca să fiu pregătit, chiar dacă știam că nu sunt sută la sută apt. Voiam doar să fac parte din lotul pentru Cupa Mondială, indiferent dacă jucam sau nu.

Atât de mult îmi doream să fiu acolo. Dar, prin voia lui Dumnezeu, nu era menit să fiu prezent și accept asta. Mi-e foarte greu să accept că acum trebuie să mă concentrez pe recuperare. A fost un sezon dificil pentru mine. Am jucat șapte luni cu dureri mari, refuzând operația pentru a nu rata Cupa Mondială. În cele din urmă, lucrurile nu au mers așa cum mi-am imaginat și cum mi-am dorit.

Am ratat multe meciuri din cauza acestei accidentări. Am avut numeroase obstacole, pentru că de fiecare dată când reveneam pe teren mă accidentam din nou.

Acum era momentul potrivit să mă operez și sper să mă recuperez cât mai repede. Este vorba despre menisc, nu despre ligamentul încrucișat anterior. O accidentare la menisc nu te ține departe de teren șase luni. Recuperarea durează, în cel mai rău caz, două-trei luni, în funcție și de organismul fiecăruia. Eu sunt din Africa și sper să mă recuperez rapid”, a spus Siyabonga Ngezana, conform FarPost.