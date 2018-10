Simona Halep se relaxeaza la golf in vacanta! Cu cine joaca numarul 1 WTA. FOTO

Simona Halep e in vacanta, dupa ce a ratat Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari.

Dupa ce ieri a publicat o fotografie din sala de forta, facand exercitii pentru a scapa de durerile de la spate, Simona Halep a trecut azi la golf, iar in decembrie ar trebui sa o vedem din nou pe terenul de tenis.

"Voi face recuperare la spate, pentru ca trebuie sa ma fac bine. O sa fiu in fiecare zi in sala de gimnastica, asa ca nu se vor schimba prea multe lucruri. Operatia este exclusa. Inca am dureri la spate, dar sunt normale. Dar vor trece, eu sunt foarte pozitiva", declara Halep la intoarcerea de la Singapore.

Simona a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie de la golf, acolo unde si-a facut un selfie alaturi de capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu. Ea anticipeaza sa se intoarca pe terenul de tenis in luna decembrie. ”Probabil in decembrie voi lua iar racheta in mana sa incep antrenamentele si sa vad cum ma simt dupa recuperare si repaos total”, a mai spus liderul din clasamentul WTA.