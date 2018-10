Acuzatiile de viol nu l-au afectat cu nimic! Un nou RECORD stabilit de Cristiano Ronaldo pe retelele de socializare

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai urmarit om de pe Instagram.

Acuzat de viol, Cristiano Ronaldo nu pare sa sufere la capitolul imagine. Starul portughez de la Juventus a devenit cel mai urmarit om din lume pe Instagram, cu peste 144 de milioane de urmaritori. El a devansat-o pe cantareata Selena Gomez cu cateva zeci de mii de urmaritori.

Asta se intampla in plin scandal de viol. Ronaldo e acuzat de o femeie din SUA ca ar fi violat-o intr-un hotel din Las Vegas in 2009. Femeia are acte prin care arata ca Ronaldo i-a cumparat tacerea cu 375.000 de euro, insa jucatorul neaga ferm.

Recent, Ronaldo a declarat in revista France Football ca viata lui este afectata de aceste acuzatii, insa este hotarat sa lupte pana la capat pentru a-si curata imaginea.

"Bineinteles ca aceasta poveste imi tulbura viata. Am o iubita, patru copii, o mama in varsta, surori, un frate, o familie de care sunt extrem de apropiat. Nu mai vorbesc despre reputatia mea, care este cea a unui om exemplar. Imaginati-va ce inseamna sa te acuze cineva de viol", a declarat Cristiano Ronaldo pentru France Football.

"Stiu cine sunt si ce am facut. Adevarul va iesi la iveala intr-o buna zi. Iar oamenii care ma critica sau cauta sa-mi expuna viata, care transforma asta intr-un circ, vor vedea", si-a intarit starul portughez declaratia.

Ronaldo castiga sume uriase pentru fiecare postare a sponsorilor sai pe retelele de socializare. El risca insa sa-si piarda contractele, daca americanii il vor condamna pentru viol. Este estimat ca brandul Ronaldo valoreaza 1 milion de euro in acest moment.