Tensiuni URIASE la Dinamo! Sedinta la club pentru Penedo si Cooper! Ce decizie s-a luat in privinta lor

Penedo vrea sa plece din cauza relatiei reci cu Rednic, iar Cooper il poate urma dupa ce a fost aproape sa se bata cu fanii.

Update: Mihai Stan, agent Penedo si Cooper:



"Acum am terminat discutiile la club, ambii jucatori vor continua la Dinamo. Vom vedea ce se va intampla din decembrie. Penedo mai are contract pana in vara lui 2019, iar Cooper are un contract pe 3 ani. Pana in decembrie e clar ca sunt jucatorii lui Dinamo, nu discutam de reziliere, pentru ca nu a cerut nimeni rezilierea.

Ei sunt la club, isi respecta contractul, daca vor veni propuneri de transfer pentru ei, vom vedea mai departe. Dinamo a fost prima optiune a lui Penedo totdeauna, el si familia sa s-au simtit foarte bine in Romania, el iubeste clubul Dinamo si aceasta tara. S-a atasat foarte mult de club si de aceea el a vrut sa ramana aici, desi a avut oferte in timpul Campionatului Mondial.

El a ales Dinamo cu sufletul. Chestiile astea, cu zvonurile ca au cerut jucatorii rezilierea, nu exista. Am vazut un articol in presa ca Penedo l-ar fi invatat pe Cooper sa dea in judecata Dinamo, dupa incidentele de la Chiajna, nu este adevarat asa ceva. A fost un episod regretabil, dar Cooper e un jucator puternic, o sa treaca peste acest episod, o sa isi vada de treaba lui, o sa se antreneze bine, o sa joace cat poate de bine. O sa demonstreze ca e un jucator de valoare. Asa e in fotbal, cand castigi lumea te aplauda, cand pierzi lumea te injura."

Venirea lui Mircea Rednic si anuntul tehnicianului ca vrea sa mai aduca jucatori, inclusiv pe postul de portar, a creat o animozitate intre noul antrenor si actualul goalkeeper al “cainilor”. Sursele Sport.ro spun ca relatiile dintre cei doi au fost destul de reci inca de la venirea lui Rednic, acesta fiind insa nevoit sa il foloseasca titular pe panamez in lipsa unei solutii de rezerva viabile, pe banca de rezerve stand doar tinerii Mutiu si Esanu.

Rednic vrea sa il aduca pe portarul belgian Logan Bailly (32 de ani), pe care l-a antrenat la Mouscron si pe care l-a dorit si pe vremea cand antrena Rapidul, in sezonul 2007-2008. Portarul de 37 de ani este nemultumit pentru ca Dinamo a ajuns la a treia schimbare de antrenor in acest sezon, iar lui i se garantase ca va juca titular in acest sezon, mai ales ca in vara, dupa participarea la Campionatul Mondial din Rusia, a acceptat sa isi prelungeasca contractul cu un an, desi avea oferte mult mai bune din punct de vedere financiar din Rusia, liga secunda spaniola, tarile arabe si Asia.

Un alt jucator care ar putea semna rezilierea contractului in perioada urmatoare este Armando Cooper (30 ani), desi el este apreciat de Rednic, care pare dispus sa ii ofere un loc de titular pana la finalul anului, acesta considerand ca se completeaza bine cu Nistor in linia mediana. Jucatorul a fost schimbat in minutul 84 al meciului de la Chiajna, dupa o evolutie decenta, dar a fost injurat, scuipat si jignit cu sunete rasiste din peluza fanilor dinamovisti, mijlocasul fiind la un pas de incaierare cu cativa ultrasi ai propriei echipe. Cum Penedo si Cooper sunt reprezentati de aceeasi agentie de impresariat, fie cei doi vor forta plecarea si vor incerca sa isi gaseasca acum un contract din postura de jucatori liberi, fie vor mai astepta doua luni si vor avea mai multe sanse sa isi gaseasca un club in pauza de iarna.

Din actualul lot al lui Dinamo mai multi jucatori vor pleca in perioada urmatoare, mai ales ca lui Rednic i s-a dat mana libera pentru a forma echipa dupa propriul plac. Sursele noastre spun ca antrenorul vrea sa isi securizeze atat castigurile din eventuale transferuri, cat si siguranta rezultatelor, in conditiile in care Florin Bratu a fost concediat de Dinamo dupa un conflict cu un nucleu de jucatori. Fotbalistilor li s-ar fi pus in vedere fie sa semneze cu Luana, fiica antrenorului si agent de jucatori, fie sa accepte ca nu li se va mai garanta postul de titular si ar putea chiar pleca, in ultima instanta. Dintre fotbalistii reprezentati de Anamaria Prodan, Daniel Subotici si-a reziliat deja contractul, in timp ce lui Teddy Mezague i s-a propus ruperea intelegerii, dar se mai lucreaza inca la termenii acesteia. Acum, Penedo si Cooper, doi fotbalisti reprezentati de firma lui Mihai Stan, fostul impresar al formatiei 3 Sud - Est, au toate sansele sa fie indepartati de la Dinamo.