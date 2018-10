Apare "Trofeul Leo Messi"! Propunerea Ligii spaniole: premiul pentru cel mai bun fotbalist al anului isi schimba numele

Liga spaniola ia in calcul ca trofeul acordat in fiecare an celui mai bun fotbalist din La Liga sa ii poarte numele lui Leo Messi

Presedintele ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, a anuntat ca ia in calcul ca trofeul acordat in fiecare an celui mai bun jucator din La Liga sa ii poarte numele lui Leo Messi.

Messi este cel mai bun marcator din istoria campionatului spaniol, cu 390 de goluri marcate, si a castigat titlul de noua ori cu Barcelona.

"Cred ca Messi va ramane cel mai bun fotbalist din istorie, cred ca deja este. Imi place ideea de a denumi trofeul pentru cel mai bun fotbalist al sezonului dupa numele lui Messi", a spus Tebas.