Solari, prima reactie ca antrenor al Realului! Jurnalistii l-au luat tare: "Cat crezi ca vei rezista pe banca?" Raspunsul a venit imediat

Julen Lopetegui a fost demis luni seara, iar locul sau pe banca Realului a fost luat de Santiago Solari.



Oficial, Solari a fost anuntat doar ca interimar pana se va gasi un nou antrenor, dar deocamdata Florentino Perez are dificultati in gasirea unui nou tehnician.

Intrebat la prima sa conferinta de presa ca antrenor al echipei mari cat timp va rezista pe banca Realului, Solari a oferit un raspuns diplomat si a incercat sa le intre la inima suporterilor.



"Voi face tot ce pot! Am fost la clubul asta si am facut si alte lucruri. Am jucat, am transpirat pentru aceste culori. Madrid este mai important decat oricare dintre noi. Vreau doar sa fac parte din aceasta mare familie", a declarat Solari.

Solari a jucat pentru Real Madrid in perioada 2000-2005 si a strans 10 goluri in 131 de meciuri. A castigat 7 trofee cu Real, inclusiv un trofeu UEFA Champions League.

sursa foto: as.com