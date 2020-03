"L-a bagat in coma de gradul 4!" Becali spera sa ia milioane de euro in schimbul sau, dar s-a retras din fotbal la doar 27 de ani! Prin ce drama a trecut un fost fotbalist de la FCSB si cu ce se ocupa acum

Povestea uluitoare a unui fost jucator de la FCSB.

Fostul jucator al celor de la FCSB, Sebastian Chitosca, a trecut printr-o adevarata drama si explica de s-a lasat de fotbal la doar 27 de ani. In ianuarie 2016, Gigi Becali l-a transferat pe Chtisoca de la Ceahlaul Piatra Neamt in schimbul sumei de 50.000 de euro, iar patronul ros-albastrilor spera sa ia sute de mii de euro dintr-un viitor transfer al fotbalistului. Chitosca nu a confirmat la FCSB, a prins foarte putine minute de joc si a decis sa se retraga din activitate la 27 de ani dupa ce fratele sau a fost la un pas de moarte. In acest moment, Chitosca locuieste in Germania alaturi de familia sa si este pregatitor auto la o vopsitorie.

"Cel mai important motiv al meu pentru a ma retrage din fotbal, pe langa chestiile astea, ca nu am avut conditii bune pentru a ma exprima in continuare ca fotbalist, conditii pe care le voiam eu, a fost ce s-a intamplat cu fratele meu.

A venit in concediu, cu familia… el este stabilit in Germania de zece ani, a lucrat sapte ani acolo, acum nu mai lucreaza ca nu mai poate… avand urmarile de la acel incident. Deci a venit in concediu in tara vara trecuta, s-a dus la o terasa, ca sa manance si el, ca tot omul, niste mici, cu doi prieteni. El avea euro la el si ca sa acopere nota de plata, auzind pe cineva ca se accepta euro, la bar, a zis "OK, o sa platesc cu euro si o sa-mi dai tu restul".

Nota de plata era undeva la 100 si ceva de lei. Dand 100 de euro, a asteptat si el restul. Un individ, un criminal, ca nu pot sa-l numesc altfel, pentru ca a mai facut inchisoare 15 ani tot pentru crima, si are patru ani „coada”, eliberat cu legea aia a compensatiei… nu stiu exact cum ca n-am de unde sa stiu… fiind prieten cu patronul de acolo, a zis ca "Ce rest mai vrei, ma?!", ca nu știu ce si nu stiu cum.

Fratele meu i-a spus "Cum?! Ti-am dat banii, da-mi restul! Esti chiar asa…"… Si l-a jignit… i-a zis „Esti chiar asa…", nu stiu daca pot sa zic… Ce mai, l-a facut "tigan"… i-a spus "Esti chiar asa de tigan?!"… Pentru ca era tigan si arata ca un tigan! Omul fiind unul masiv. Cand s-a intors fratele meu dupa ce l-a jignit si i-a spus "tigan", ala i-a dat un pumn direct in cap, fratele meu a cazut cu capul de marginea terasei, exact de muchia marginii, de lemn, a cazut si acolo a ramas”, a spus Sebastian Chitosca pentru Fanatik.



"M-a anuntat sotia mea… Doamne…si mi-a spus direct "Vezi ca Vlad e in coma, la spital!". M-am urcat in masina si am ajuns acolo in patru ore si un pic… Patru sute si ceva de kilometri… Nebuneste am condus… Am ajuns la fratele meu, era deja la Iasi, nu puteam sa intru la el, am asteptat pana zilele urmatoare… Dupa doua zile de la operatie doctorul a zis ca „Nu e bine… Trebuie sa-l operam iarasi”…

L-au operat iarasi, ne-au spus ca primele 24 de ore sunt critice, ne rugam sa treaca si peste operatia asta… cu toate ca, de la impact, i s-au dat 6% sanse de viata, iar, daca traiește 99% ramane leguma… Acuma nici noi nu mai stiam, sa trăiască, sa nu mai traiască… Noi cum il stim pe Vlad, nu puteam sa acceptam sa traiasca asa, ca o leguma… il chinuiam… Nici nu stiam cum era mai bine… Dar ne rugam sa traiasca, evident!

In fiecare zi, zi de zi, ne-am dus Piatra – Iasi, Iasi – Piatra, noi nu aveam dreptul la informatii, fiind la terapie intensiva nu putea sa-ti dea nimeni informatii despre starea lui. Asteptam cu sufletul la gura ora unu, cand era vizita…", a mai spus Chitosca.

Sebastian Chitosca lucreaza in acest moment in Germania



"Am luat decizia cu sotia mea sa ne mutam in Germania, sa fim alaturi de familie, definitiv. Dupa doua luni m-am angajat cu carte de munca… Imi vine sa si rad. Pregatitor auto la o vopsitorie care lucra pentru niste reprezentante, un loc de munca ok. Mi-a placut, am invatat meserie", a mai spus Sebastian Chitosca.