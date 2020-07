Jucatorul-BLESTEM, titular la Dinamo! Fotbalistul de care 'cainii' NU POT sa scape

FCSB si Dinamo se dueleaza in mansa retur a semifinalelor Cupei Romaniei, dupa ce meciul tur s-a incheiat 3-0 pentru ros-albastri.

Adrian Mihalcea a pregatit surprize pentru derby-ul cu FCSB din Cupa Romaniei! Una dintre ele este Ionut Serban, jucatorul de 24 de ani de care 'cainii' nu pot scapa.

Mijlocasul roman a jucat un singur meci in tricoul lui Dinamo in acest sezon, cand a fost introdus de Mihalcea pe teren in ultimele minute ale infrangerii cu Viitorul, 1-0.

Ionut Serban este 'captiv' la Dinamo din cauza clauzei pe care o are in contract, stabilita in urma cu mai multi ani. In cazul in care pleaca de la echipa, Dinamo trebuie sa ii plateasca un milion de euro lui Vasile Siman, fostul patron al Sportului Studentesc, echipa de la care Dinamo l-a luat pe Serban.

Intelegerea mijlocasului cu Dinamo era vallabila pana pe 30 iunie, data la care 'cainii' erau obligati sa ii plateasca lui Siman suma uriasa, in cazul in care fotbalistul pleca. Serban a decis insa sa isi prelungeasca contractul pana la finalul sezonului. Cu toate astea, situatia clubului nu ar putea permite achita clauza de un milion catre fostul finantator decat daca pana la finalul sezonului va veni un investitor serios la Dinamo.