MOLDOVAN SE INTOARCE! Ce spune despre venirea la DINAMO: “Vreau sa imi gasesc un contract cat mai repede”

Fostul antrenor al Chindiei nu exclude o revenire in Liga 1.

Viorel Moldovan implineste astazi 48 de ani si a ales sa celebreze alaturi de familie, in Grecia. Fostul golgheter al nationalei a comentat situatia de la Chindia Targoviste, echipa amenintata tot mai puternic de retrogradare.

“Mi-as fi dorit sa termin sezonul, dar contractul s-a terminat mai repede decat sezonul. S-a luat decizia de a se schimba putin aerul, de a se crea un soc la echipa. Am urmarit meciurile si imi pare rau ca lucrurile nu merg.

M-am simtit minunat la Chindia, au fost momente extraordinare, iar colaborarea cu cei din conducere a fost buna. Nu am niciun regret, nu am ce sa-mi reprosez. La inceputul sezonului am avut elanul nou-promovatei, am jucat bine, dar problema a fost ca n-am reusit sa facem puncte.

Chindia inca trebuie sa spere, inca discut cu baietii si le spun sa spere pana la capat, sa nu cedeze, chiar daca situatia e foarte dificila. Ar fi fost cu totul altceva daca aveam aportul suporterilor si daca am fi jucat la Targoviste. De asemenea, ne-ar fi trebuit in fiecare compartiment cate un jucator de clasa, care sa ne ajute, dar n-am reusit sa ii gasim”, a spus Moldovan la Digisport.

Despre Moldovan s-a discutat si ca un potential inlocuitor al lui Adrian Mihalcea la Dinamo.

“N-am discutat cu cei de la Dinamo dupa plecarea de la Targoviste. Mi-as dori foarte mult sa imi gasesc un angajament in strainatate. Sunt in discutii cu mai multe persoane. Prioritatea mea numarul 1 este sa plec in strainatate si doar daca nu reusesc asta ma intereseaza si Liga 1. E foarte important pentru mine sa nu stau si sa-mi gasesc cat mai repede un angajament.

Meciul dintre FCSB si Dinamo nu are farmecul partidelor de altcandva, avand in vedere situatia din ultima vreme a celor doua echipe si scorul din tur. Dinamo trebuie sa incerce sa scoata un rezultat pozitiv pentru a-si intari moralul inainte de finalul sezonului”, a explicat fostul atacant.