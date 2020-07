Gabi Tamas a negociat astazi cu Dinamo, dar Craiova i l-ar putea sufla! Ce spune fostul fundas al Astrei dupa prima intalnire cu oficialii clubului

Gabi Tamas este la mare cautare!

Fundasul ajuns la varsta de 36 de ani este dorit de Dinamo si de Universitatea Craiova. Tamas a fost astazi la hotelul Rin din Bucuresti, pentru a discuta cu Bogdan Balanescu, directorul general al clubului.

Dupa ce si-a reziliat contractul cu Astra, Tamas este liber, iar mai multe cluburi din Romania sunt interesate de serviciile sale. Echipa care a manifestat cel mai mare interes este fostul sau club, Dinamo, care a discutat astazi cu el. Gabi Tamas a declarat ca va da un raspuns clar la sfarsitul saptamanii viitoare.

Fundasul roman este dorit si de Universitatea Craiova. Oltenii l-au vrut inca din iarna, alaturi de Marius Constantin de la Gaz Metan Medias.

"M-am intalnit cu reprezentantii lui Dinamo din respect, fiindca indiferent de unde ne-au dus drumurile vietii a rezistat respectul. Nu am ce sa transmit acum fanilor dinamovisti. Momentan as vrea sa ma bucur de cateva zile de vacanta cu familia mea si sa aloc timp celor dragi. Zilele urmatoare o sa iau o decizie si in privinta fotbalului", a declarat Tamas pentru Gazeta.