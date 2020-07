GLORIILE AU INCREDERE IN DINAMO! Ion Marin nici nu ia in calcul retrogradarea: “N-as putea dormi daca m-as gandi la asta”

Fostii mari jucatori dinamovisti nu cred ca Dinamo poate sa ajunga in Liga 2.

Ion Marin si Costel Orac sunt doi dintre cei mai mari jucatori din istoria clubului Dinamo, dar au ajutat clubul si ca antrenori. Ambii au contribuit la succesul istoric al “cainilor” din 2009, cand alb-rosiii au intors soarta calificarii in grupele Europa League, invingand la penalty-uri Slovan Liberec dupa ce pierdusera mansa tur la masa verde.

“Dinamo trebuie sa se concentreze pe campionat si sa faca tot posibilul sa iasa din aceasta situatie dificila. Nu ma gandesc la retrogradare, nici nu iau in calcul asa ceva, ca n-as mai putea as dorm. Nu cred ca este posibil sa intoarca rezultatul in Cupa Romaniei, dupa ce au pierdut cu 3-0 acasa, asa ca mi se pare normal sa odihneasca multi jucatori diseara”, a spus Ion Marin la Pro X.

Fostul antrenor al cainilor a fost completat de Costel Orac: “Nu mai pot realiza inca o minune, asa cum am reusit noi la Liberec”, a spus actualul sef al departamentului de copii si juniori de la Concordia Chiajna.

Ion Marin era consilierul lui Dario Bonetti la reusita din 2009, in timp ce Costel Orac activa ca antrenor secund la Dinamo.