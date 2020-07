PRESIUNE URIASA! Cum vede Cristi Balaj derby-ul dintre FCSB si Dinamo: "As fi renuntat la barem, numai sa nu gresesc"

Fostul arbitru s-a pus in pielea lui Horatiu Fesnic inainte returului din Cupa Romaniei

De noua ori arbitru in derby-urile dintre FCSB si Dinamo, Cristi Balaj este unul dintre cei mai apreciati centrali romani din ultimii ani. Fostul arbitru si-a amintit despre experienta de a arbitra o astfel de partida si a comentat si delegarea lui Horatiu Fesnic pentru meciul de diseara:

“Derby-urile nu mai sunt ce au fost. Cand arbitram Steaua-Dinamo, ajungeam cu o ora si jumatate inainte de meci la stadion si tribunele erau deja pline. Numarul de spectatori a scazut cu mult inainte de startul pandemiei. Am condus noua derby-uri Steaua-Dinamo. Fiind din provincie, am avut acces la derby-uri mai usor. Presiunea de a nu gresi la un asemenea meci este foarte mare. Ca arbitru, esti dispus sa renunti la baremul pentru aceste partide, numai sa nu gresesti.

Important e sa nu iei decizii majore in mod eronat, precum lovituri de pedeapsa si cartonase rosii. Acolo trebuie sa fii perfect. Fotbalul iti ofera tot felul de situatii neprevazute si doar cu ajutorul camerelor de filmat reusesti sa identifici decizia corecta. Dovada ca e foarte greu sa arbitrezi e ca noi, arbitrii retrasi, avem nevoie de multe reluari cu incetinitorul pentru a ne da seama de ce s-a intamplat intr-o faza.

Sper ca Horatiu Fesnic sa arbitreze bine diseara. Este un arbitru de perspectiva si acum este pentru el o ocazie buna sa demonstreze ca merita sa fie pe lista FIFA. Din punctul meu de vedere, diferenta dintre cele doua echipe este una considerabila, mai ales daca ne raportam si la situatia din clasamentul Ligii 1. Dar meciurile de genul acesta au un statut aparte, iar Dinamo ne-a obisnuit in ultimii ani sa renasca in astfel de partide. Ca arbitru, trebuie sa fii foarte atent la primele decizii, dar si la masura in care lasi jocul liber. E foarte important sa nu iei decizii majore in mod gresit si sa ai aceeasi unitate de masura pentru ambele echipe”, a spus Cristi Balaj la Pro X.

Devenit acum presedintele Agentiei Nationale Anti-doping, Balaj a comentat si situatia generala din fotbalul romanesc, afectat tot mai puternic de pandemia de coronavirus.

“Se poate intampla si la arbitri sa ia coronavirus. Am inteles ca testele se fac o data la 14 zile. Stiu ca Federatia a primit bani de la UEFA pentru teste. Cred ca majoritatea dintre noi vom ajunge sa avem acest virus si vom forma anticorpi pentru a deveni imuni. E important sa ducem competitiile pana la final, mai ales pentru copii si juniori. Este foarte greu pentru un tanar care vrea sa ajunga la un nivel ridicat sa aiba o pauza din luna martie. Sunt copii aflati in perioada de acumulare, este trist sa fie tinuti departe de sport atat de mult timp”, a mai spus Cristi Balaj.