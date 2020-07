CINE MARCHEAZA? Dinamovistii si-au pierdut GOLGHETERUL pentru tot restul sezonului! 

Sarbul Slavko Perovic nu va mai evolua pentru Dinamo in actuala stagiune.

Problemele lui Adrian Mihalcea la Dinamo nu se mai termina! Dupa ce echipa a trebuit sa intre in auto-izolare, iar rezultatele de la revenire au lasat de dorit, antrenorul dinamovist a aflat ca nu se mai poate baza nici pe cel mai bun marcator al echipei pana la finalul sezonului.

Perovic sufera de o cardiopatie din cauza careia trebuie sa se testeze de doua ori pe an si sa ia si pauze destul de lungi de la efortul fizic, arata Gazeta Sporturilor. Medicii de la INMS nu au vrut sa ii prelungeasca viza medicala, iar sarbul a mers la Belgrad sa isi faca un RMN pentru care asteapta rezultatele. Totusi, pentru ca el sa poata juca in Liga 1, are nevoie de aprobarea medicilor din Romania. Pentru a o obtine acordul din partea INMS, Perovic va trebui sa fie supus unui nou set de teste care vor face practic imposibila rezolvarea situatiei la timp pentru ca el sa mai poata evolua in acest sezon pentru Dinamo.

Dupa ce nu a fost folosit timp de trei luni, Perovic a fost reactivat de Dusan Uhrin si a ajuns cel mai bun marcator al lui Dinamo, cu opt reusite in 19 meciuri. Ultimele meciuri ale sale au fost amicalul cu Rapid, in care a inscris unicul gol al partidei, si meciul cu Sepsi, in care a ratat un penalty la scorul de 1-0 pentru covasneni.

Mihalcea va trebui sa se bazeze pe Montini, Robert Moldoveanu si Daniel Popa. Toti au cate 4 goluri in acest sezon, desi au jucat mult mai multe meciuri decat Perovic. O solutie poate fi si Mihai Neicutescu, revenit dupa o operatie suferita in toamna anului trecut, dar nici el nu garanteaza eficienta, avand doar un gol in 7 meciuri pentru “caini”.