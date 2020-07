FCSB - Dinamo, LIVE TEXT, de la 20:00 | Returul DERBY-ului din Cupa Romaniei! Ultimul meci al lui Vintila pe banca ros-albastrilor! "Cainii" incearca 'MISIUNEA IMPOSIBILA'

Din articol Echipele probabile:

Update 11:30: Adrian Bumbescu: "Derby-ul nu mai e la fel ca inainte"

Fostul castigator al Ligii Campionilor alaturi de Steaua, Adrian Bumbescu, spune ca derby-ul din ziua de astazi nu mai are aceeasi intensitate pe care o avea pe vremuri. Fostul fundas central a rememorat in direct la Ora Exacta in Sport cum arata ziua marelui meci in vremea cand el evolua ca fotbalist:

"Mare derby era inainte. Totul era diferit, alta concentrare, alta era ziua derby-urilor. Lume multa, agitatie, concentrare mare, sefii, generalii, sedinte.

Luam dimineata micul dejun, plecam la padure la Baneasa, dar aveam multi sustinatori pe drum cu masina. La Baneasa mai vorbeam, plecam si ne odihneam. Apoi sedinta de joc si apoi meciul. Atmosfera pe stadion, nu puteai uneori nici sa arunci aut de la margine. Stateau dinamovisti langa stelisti, rapidisti langa stelisti", a spus Adrian Bumbescu la Ora Exacta in Sport.

FCSB si Dinamo se intalnesc astazi, ora 20:00, in returul semifinalei din Cupa Romaniei. In tur, ros-albastrii s-au impus in deplasare, scor 3-0. Reuseau sa inscrie atunci Adi Popa, care ulterior si-a incheiat contractul cu FCSB, Darius Olaru si Cristian Dumitru.

Gigi Becali a anuntat ca Bogdan Vintila va fi inlocuit de pe banca ros-albastrilor, iar meciul de astazi va fi, cel mai probabil, ultimul pe care il va disputa la carma echipei.

Bogdan Vintila are ocazia sa paraseasca postul de antrenor de la FCSB cu capul sus, fiind in fata eternului derby din Bucuresti.

De partea cealalta, Dinamo incearca sa spele rusinea din meciul tur si sa rastoarne handicapul de 3 goluri.

"Cainii" au probleme mari de lot pentru partida din aceasta seara, Montini si Fabbrini fiind suspendati, iar Rauta si Perovic accidentati. De asemenea, Mrzljak este si el incert pentru derby, tot din cauza unei accidentari. Ros-albastrii nu se vor putea baza pe Iulian Cristea, care este supendat, in timp ce Soiledis, Stan, Nedelcu, Filip si Oaida sunt accidentati.

Horatiu Fesnic (30 de ani) va arbitra partida din aceasta seara.

Fesnic va fi ajutat de asistentii Marius Nicoara si Gero Szabo, iar rezerva va fi Andrei Antonie.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Miron, Periani, Pantaru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Petre, Coman

Antrenor: Bogdan Vintila

Dinamo: Piscitelli - Skovajsa, Popescu, Grigore, Sorescu - Lazar, Serban, Bani, Borcea - Moldoveanu, Popa

Antrenor: Adrian Mihalcea