MANAGEMENT DE AMATORI! Ion Gheorghe facut SA PLANGA de sefii si antrenorii lui Dinamo: “Florin Bratu il chema la Saftica separat de colegi”

Dinamo doreste sa il cheme inapoi pe Ion Gheorghe, dar tanarul de 20 de ani pune conditii!

Dupa ce Ion Gheorghe a ajuns la FC Voluntari, evolutiile tanarului mijlocas au fost tot mai apreciate de catre oamenii de fotbal, iar Dinamo si-a amintit ca il poate readuce pentru o clauza de doar 50 de mii de euro. Avand in vedere situatia financiara a clubului si traditia cheltuielilor minime propuse de managementul lui Ionut Negoita, este o surpriza ca Dinamo ar fi dispusa la achitarea acestei sume, insa esecul tranzactiei poate aparea dintr-o sursa surpriza! Ion Gheorghe refuza revenirea in groapa, iar fostul sef de la centrul de copii si juniori al alb-rosiilor a dezvaluit motivul.

“Nu a primit nicio sansa la Dinamo, desi eu le-am spus tuturor ca e un copil bun si ca poate ajuta echipa. L-au dat afara de la Saftica, de la antrenamente, pe cand avea 19 ani si terminase junioratul. El trebuia sa plece cu echipa in cantonament, cand era Bratu antrenor. Florin il voia, dar directorul de la club si cei de la scouting il etichetasera deja ca fiind fara perspective! Ion m-a sunat de la Saftica, plangea. Mi-a spus ca i s-a inchis poarta in nas si ca i-au zis ca nu e jucator la prima echipa. Era inca sub contract cu Dinamo, terminase junioratul, deci era om de prima echipa” a spus Gabi Raduta la GSP.

Despre situatia lui Gheorghe a vorbit si tatal sau, care l-a acuzat totusi pe Florin Bratu! “Ion e dinamovist pursange si ar vrea sa revina la Dinamo, dar doar daca va fi tratat corect. A ramas sa discutam dupa finalul sezonului, dar avem nevoie sa stim ca Ion va juca si ca va avea parte de alt tratament. Totul trebuie pus pe hartie. Floril Bratu spunea la televizor ca se bucura ca a activat Dinamo clauza, dar la Saftica il chema la alte ore si nu il lasa sa se antreneze cu echipa mare. Il chema in asa fel incat sa nu poata veni cu un coleg. Noi locuim in Berceni, iar Ion trebuia sa ia metroul pana la Aviatorilor si de acolo sa apeleze la un maxi taxi. Asta ca sa se inteleaga de ce exceptic privind revenirea la Dinamo. Nu exagerez cu nimic”, a declarat Marian Gheorghe pentru aceeasi sursa.

Tanarul Ion Gheorghe a marcat de patru ori in actuala editie a Ligii 1, pentru FC Voluntari. La Dinamo, a evoluat in 4 partide, dupa ce a fost campion la juniori.