Jucatorii lui Dinamo nu mai SUPORTA sa joace fara sa fie platiti! Ce GEST vor face la partida cu Hermannstadt pentru a-i raspunde lui Cortacero

Jucatorii lui Dinamo sunt neplatiti de 5 luni si au hotarat sa protesteze la urmatorul meci din campionat contra lui Hermannstadt.

Fotbalistii echipei din Stefan cel Mare vor sa intre in teren la partida de miercuri seara cu panderole albe pe maini, pentru a pretesta impotriva situatiei financiare in care a ajuns clubul, potrivit Gazeta.

Cortacero si Serdean nu au respectat nicio promisiune, iar fotbalistii au luat in calcul si varianta in care nu s-ar mai antrena, insa dupa o discutie in vestiar, au renuntat la aceasta posibilitate.

Dinamo are o problema grava inainte de meciul contra lui Hermannstadt. Rene Hinojo a plecat de la club, dupa ce si-a incheita intelegera la sfarsitul anului trecut, iar acum echipa din Stefan cel Mare a ramas si fara titularul din acest sezon, Tomas Mejias.

Mejias a revenit in lotul echipei la inceputul acestui an, dar a ales sa paraseasca Dinamo din cauza restantelor salariale, lucrul pe care l-au facut si: Rene Hinojo, Alexander Gonzalez, Abdoulaye Ba, Isma Lopez, Borja Valle si Aleix Garcia. De asemenea, Tomas Mejias nu a incasat niciun ban de la Dinamo de cand a semnat in septembrie.

Ramas fara niciun portar, Ionel Gane va trebuie sa il titularizeze pe Mihai Esanu, jucator in varsta de 22 de ani. Goalkeeper-ul care va juca impotriva sibienilor a aparat in acest sezon doar 45 de minute in Liga 1, intr-o partida Chindia - Dinamo, scor 1-0, din 31 august 2020.